Kylian Mbappé reacende debate sobre seu futuro

"Sim, claro", Kylian Mbappé poderia acabar ficando no Paris Saint-Germain. Ao responder com poucas palavras depois de ter feito um grande jogo na tarde de domingo, o campeão mundial reacendeu o debate sobre seu futuro.

"Já dei informações suficientes, acho que vocês têm o suficiente para poder trabalhar", disse sorrindo aos jornalistas, na zona mista do Parque dos Príncipes, depois de ter destruído o Lorient (5-1) com dois gols e três assistências.

"Não quero estar errado", acrescentou, alegando não ter "tomado minha decisão. Sei que as pessoas estão demorando muito, falam comigo sobre isso todos os dias...".

Cauteloso na hora de falar, Mbappé não costuma dar declarações sem motivos e sabia perfeitamente que as redações de esportes estariam fervendo após suas entrevistas em três ocasiões: primeiro ao Prime Video, depois duas na zona mista para a imprensa escrita e depois diante das rádios e televisões.

Mbappé repetiu: "Não, não escolhi, não tomei minha decisão. Estou refletindo, há novos elementos, muitos parâmetros".

São exatamente esses "novos elementos" que geram especulações, mas nem o clube nem o entorno do jogador esclareceram o mistério sobre eles.

Entre os novos elementos estaria a entrada de um terceiro clube na disputa, ao lado de PSG e Real Madrid, segundo uma fonte próxima, que especificou que este terceiro clube "não é o Barcelona".

Mas a chave pode estar no "projeto": ele repetiu em várias ocasiões que queria responsabilidades, talvez simbolizadas pela braçadeira de capitão.

Não é uma questão financeira com certeza, de acordo com uma fonte que está trabalhando com o jogador em seu futuro, observando que "Kylian terá dinheiro em todos os lugares" que ele puder jogar.

A mesma fonte lembra que o clube está disposto a oferecer tudo para renovar com Mbappé, cujo contrato termina em junho e está livre para ir, por exemplo, ao Real Madrid, interessado no jogador há anos.

O fato de ele ainda não ter renovado no início de abril, apesar das inúmeras propostas do PSG desde a temporada passada, não favorece o otimismo sobre seu futuro em Paris.

O desastre em Madri, onde o clube voltou a tropeçar (vitória por 1-0 e derrota no jogo de volta por 3-1) na Liga dos Campeões, obsessão do jogador francês, parece ter-lhe incutido a ideia de que é impossível levanta a 'Orelhuda' se ficar na capital francesa.

Mas o jogador, com fome de fazer história no futebol, também sabe que se destacaria mais conquistando a primeira com o PSG do que mais uma com o Real Madrid, que já tem 13 em sua sala de troféus.

Enquanto isso, na noite de domingo ele jogou e falou como um líder, defendendo tanto as cores de sua equipe atual quanto o grupo como um todo da raiva de seus próprios torcedores.

"Eles têm o direito de não estarem felizes", mas "todos perdemos em Madri, não se deve atacar certos jogadores", sem dúvida defendendo Lionel Messi e Neymar, vaiados há três semanas e em paz com o estádio no domingo à noite.

Mbappé reafirmou que sempre "assumiu". De fato, no início da temporada ele falou ao jornal L'Equipe sobre sua irregular Eurocopa e seu desejo de ir para o Real Madrid, antes de permanecer e de se tornar de longe o melhor jogador da temporada parisiense.

Depois de se recusar a cumprir uma das regras de marketing da seleção francesa, uma atitude que gerou polêmica, ele voltou a assumir suas ações, brilhando em campo no jogo seguinte contra a África do Sul (5-0).

Mbappé se recusou em 22 de março a participar de um evento promocional com patrocinadores da Federação Francesa de Futebol (FFF) como protesto contra a gestão dos direitos de imagem dos 'Bleus'.

Tanto com a França quanto com o PSG, ele é indispensável. O diretor esportivo Leonardo reafirmou ao L'Equipe há um mês, prometendo que "tentaria de tudo" para manter "o melhor jogador do mundo".

Mbappé está mais uma vez no centro do noticiário, enquanto em campo ele só poderá comemorar o título do campeonato francês, após as eliminações na Copa da França e na Liga dos Campeões.

O craque francês está mais uma vez no centro da revolução do clube parisiense que pode mudar tudo, com a possível saída do técnico Mauricio Pochettino e até mesmo de Leonardo.

E foi assim que em uma única noite Mbappé incendiou o gramado e o mercado de transferências.

