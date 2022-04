Klopp elogia Benfica e quer que Liverpool não sofra gols em Lisboa

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, elogiou em entrevista coletiva nesta segunda-feira o Benfica, adversário dos 'Reds' nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

"O Benfica é uma das melhores equipes de Portugal. Não estão onde querem estar na liga (em 3º, a 12 pontos do líder Porto), mas fazem uma boa campanha na Champions", disse Klopp sobre o time português, que eliminou o Barcelona na fase de grupos e o Ajax nas oitavas de final.

Depois de conseguir uma arrancada no Campeonato Inglês e chegar à vice-liderança a um ponto do líder Manchester City, adversário da próxima rodada no domingo, o Liverpool não pode relaxar.

"Temos que estar no nosso melhor nível, é o nosso plano para todas as partidas", acrescentou o treinador.

Para enfrentar o Benfica, Klopp tem à disposição todo o grupo de jogadores, inclusive o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, que retorna de lesão.

O técnico alemão ressaltou que é importante o Liverpool não sofrer gols em Lisboa, para que possa resolver o confronto em casa no jogo de volta.

"É o que peço, porque é o que dá estabilidade e nos permite ganhar de 1 a 0 na volta, pois nem sempre podemos marcar mais gols que o adversário", explicou.

O Liverpool visita o Benfica nesta terça-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Champions, com a volta prevista para o dia 13 de abril no estádio de Anfield.

