Irã retoma nível de produção de petróleo do período pré-sanções

A capacidade de produção de petróleo do Irã voltou aos níveis anteriores às sanções impostas pelos Estados Unidos em 2018 - declarou o diretor da Companhia Nacional de Petróleo do Irã (NIOC, na sigla em inglês), Mohsen Khojastehmehr.

"A capacidade de produção de petróleo atingiu os números anteriores às sanções, apesar das pressões econômicas", afirmou Khojastehmehr, citado pela agência de notícias oficial Irna no domingo.

Esta "capacidade de produção alcançou em torno de 3,8 milhões de barris diários antes da imposição das sanções" em 2018, detalhou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Restabelecidas pelos Estados Unidos em maio de 2018 durante o governo do presidente Donald Trump após sua saída unilateral do acordo nuclear com o Irã, estas sanções estão sufocando a economia iraniana.

Entre 21 de março de 2021 e 20 de março de 2022, a receita com petróleo atingiu US$ 18 bilhões, "ou seja, 2,5 vezes mais" do que no período anterior (de 21 de março de 2020 a 20 de março de 2021), disse o ministro iraniano do Petróleo, Djavad Odji, na sexta-feira.

Em um relatório mensal sobre o mercado de petróleo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estima que o Irã produziu 2,54 milhões de barris diários em fevereiro. As exportações de petróleo iranianas continuam, no entanto, contidas, em função das sanções por parte de Washington.

sk/all/pc/mb/tt

Tags