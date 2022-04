Igreja católica suíça encomenda estudo independente sobre abusos sexuais

A Igreja católica suíça anunciou nesta segunda-feira que encomendou um estudo universitário independente para esclarecer as agressões sexuais cometidas dentro da instituição desde meados do século XX e para "aprender as lições" do passado.

A Conferência Episcopal Suíça, a Conferência Central Católica Romana Suíça e a Conferência Suíça de Uniões de Ordens e outras Comunidades de Vida Consagrada disseram em entrevista coletiva que encomendaram à Universidade de Zurique o estudo sobre essas agressões.

"É necessário lançar luz sobre os crimes cometidos no passado dentro da Igreja Católica Romana. Devemos aprender com eles e fazer todo o possível para que não ocorram mais injustiças", disse o bispo da cidade de Chur, Joseph Maria Bonnemain, chefe da comissão de especialistas em abuso sexual na esfera eclesiástica da conferência episcopal.

A igreja quer garantir à equipe do projeto "livre acesso a arquivos". Seus resultados são esperados até o final de 2023.

