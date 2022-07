Hellas Verona vence Genoa (1-0) com gol de Gio Simeone

O argentino Giovanni Simeone marcou nesta segunda-feira o gol que deu a vitória ao Hellas Verona sobre o Genoa (1-0) pela 31ª rodada da Serie A.

O atacante, filho do ex-jogador e atual técnico do Atlético de Madrid Diego Simeone, chegou assim a seu 16º gol no campeonato italiano nesta temporada. Sua equipe subiu para o 9º lugar na tabela, enquanto o Genoa ocupa a penúltima posição, a três pontos da zona de salvação, que [e fechada pelo Cagliari.

A equipe genovesa, que vinha em uma fase positiva desde a chegada em janeiro do técnico Alexander Blessin substituindo o ucraniano Andriy Shevchenko, sofreu sua primeira derrota sob o comando do treinador alemão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Blessin, ex-técnico das categorias de base do RB Leipzig, que chegou vindo do belga Ostende, reacendeu as esperanças de permanência na Serie A do Genoa, tradicional clube italiano, fundado em 1893, com nove títulos da liga, depois de uma série de sete empates e uma vitória.

Apesar da injeção de ânimo o Genoa ainda terá que enfrentar vários grandes nomes do campeonato nesta reta final de temporada como Lazio, Milan, Juventus e Napoli.

-- Jogos da 31ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Sábado:

Spezia - Unione Venezia 1 - 0

Lazio - Sassuolo 2 - 1

Salernitana - Torino 0 - 1

- Domingo:

Fiorentina - Empoli 1 - 0

Atalanta - Napoli 1 - 3

Udinese - Cagliari 5 - 1

Sampdoria - Roma 0 - 1

Juventus - Inter 0 - 1

- Segunda-feira:

Hellas Verona - Genoa 1 - 0

Milan - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 66 30 20 6 4 56 29 27

2. Napoli 66 31 20 6 5 56 23 33

3. Inter 63 30 18 9 3 63 24 39

4. Juventus 59 31 17 8 6 47 27 20

5. Roma 54 31 16 6 9 51 35 16

6. Lazio 52 31 15 7 9 60 46 14

7. Atalanta 51 30 14 9 7 52 34 18

8. Fiorentina 50 30 15 5 10 49 38 11

9. Hellas Verona 45 31 12 9 10 56 47 9

10. Sassuolo 43 31 11 10 10 56 51 5

11. Torino 38 30 10 8 12 35 30 5

12. Udinese 33 29 7 12 10 41 47 -6

13. Bologna 33 29 9 6 14 32 44 -12

14. Empoli 33 31 8 9 14 41 56 -15

15. Spezia 32 31 9 5 17 32 54 -22

16. Sampdoria 29 31 8 5 18 39 52 -13

17. Cagliari 25 31 5 10 16 29 59 -30

18. Unione Venezia 22 30 5 7 18 25 55 -30

19. Genoa 22 31 2 16 13 23 48 -25

20. Salernitana 16 29 3 7 19 22 66 -44

bds/iga/aam

Tags