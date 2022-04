Guardiola e Simeone: estilos opostos com a mesma ambição

O confronto entre o Manchester City de Pep Guardiola e o Atlético de Madrid de Diego Simeone pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa coloca frente a frente dois técnicos com conceitos radicalmente diferentes, mas com a mesma sede de vitória.

O roteiro do duelo parece já estar escrito e resumido a uma simples estatística: a posse de bola.

Contando todas as competições, o City tem média 67% de posse, enquanto o Atlético tem apenas 48%, sendo 41% se contar só os jogos da Champions.

O jogo de ida nesta terça em Manchester tem tudo para ser um longo embate de ataque contra defesa, tento em vista os estilos dos treinadores.

Ver o jogo de troca de passes para envolver o adversário de Guardiola contra o bloco compacto que espera a melhor oportunidade para contra-atacar de Simeone será um prato cheio para os apaixonados por tática.

Guardiola, no entanto, rejeita esse maniqueísmo.

"Não vou perder um segundo com esses debates sem sentido. Nunca julgo o que o outro faz. Fazemos o que temos que fazer para vencer", disse o espanhol em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Estranhamente, os confrontos entre os técnicos não são muitos, mas servem como advertência para o City.

No comando do Barcelona, Guardiola venceu em 2012 pelo Campeonato Espanhol o primeiro embate contra Simeone, que havia acabado de chegar ao Atlético.

Em sua passagem pelo Bayern de Munique, o espanhol foi eliminado pelo time 'colchonero' na semifinal da Champions de 2016.

O Bayer dominou os dois jogos do confronto, com 68% de posse de bola e 34 finalizações contra sete do Atlético, mas caiu pelo critério de gol qualificado (vitória dos espanhóis por 1 a 0 em casa e vitória dos alemães por 2 a 1 em Munique).

"Sou incapaz de fazer minhas equipes jogarem assim. Incapaz. Mas admiro. Esta capacidade de resistência. Em algum momento a abelha vai te picar", disse recentemente Guardiola em um documentário sobre Simeone produzido pela Amazon Prime.

"É o tipo de jogo que te faz pensar: não é possível, não pode ser verdade. Não conseguimos passar nem do meio-campo", recorda, por sua vez, o treinador argentino.

Embora no papel o Atlético não fosse o pior adversário para o City, o sorteio foi recebido com temor em Manchester.

"Eles são o que são, mas conseguem impedir que você seja o que quer ser. Essa é a principal qualidade do Atlético", resumiu Guardiola.

O treinador espanhol ressaltou que o fato de o jogo de volta ser em Madrid torna a tarefa de sua equipe ainda mais árdua e que, apesar das diferenças, tem alguns pontos em comum com Simeone.

"Se ele não gosta de sofrer gols, eu gosto menos ainda. Se ele gosta de vencer jogos, eu gosto mais ainda. Se ele gosta dos contra-ataques, é como eu", afirmou.

O argentino, por sua vez, também já mostrou grande admiração por Guardiola, embora admita que os métodos de trabalho do espanhol não se encaixam com a forma como ele vê as coisas.

E Guardiola conhece muito bem o futebol para não saber que o jogo bonito não tem muito espaço no time de Simeone: "Se eles vencerem, terão razão. Se nós vencermos, teremos razão"

