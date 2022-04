Freiburg entra com recurso e Bayern pode perder pontos no Campeonato Alemão

O Freiburg, derrotado pelo Bayern de Munique no fim de semana por 4 a 1 pelo Campeonato Alemão, entrou com um recurso nesta segunda-feira contra o resultado da partida na Federação Alemã de Futebol (DFB).

Depois de uma confusão nas alterações, o Bayern ficou por 17 segundos com 12 jogadores em campo. Quando Niklas Suele e Marcel Sabitzer, que marcou um gol, entraram aos 41 do segundo tempo e apenas um jogador se retirou do gramado, a equipe acabou ficando com um homem a mais.

Especialistas em direito esportivo analisaram durante o sábado que o clube bávaro estava exposto a uma punição, inclusive com o risco de perder os três pontos da partida.

O Freiburg, "depois de intensas conversas em diferentes níveis e um exame jurídico", decidiu entrar com o recurso, segundo um comunicado do clube.

Um dos motivos da decisão é a intenção de criar uma "segurança jurídica em casos parecidos" no futuro.

A seis rodadas do fim da Bundesliga, o Bayern é líder com 66 pontos, nove à frente do vice-líder Borussia Dortmund. Já o Freiburg, em quinto, luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

"O tribunal desportivo competente da DFB pedirá em primeiro lugar as opiniões das partes afetadas pelo procedimento", informou a federação alemã.

