Forças russas preparam ataque 'maciço' no leste da Ucrânia (governador)

As forças russas estão preparando um "ataque maciço" contra as tropas ucranianas na região de Lugansk, no leste da Ucrânia, anunciou seu governador, Serguei Gaïdaï, nesta segunda-feira.

"Temos visto equipamentos vindo de diferentes direções, que eles (os russos) estão trazendo homens, que estão trazendo combustível (...). Entendemos que eles estão se preparando para um ataque maciço", disse em uma mensagem de vídeo.

