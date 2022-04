EUA apreendem na Espanha iate de oligarca próximo a Putin

O governo dos Estados Unidos apreendeu um grande iate na Espanha, que era propriedade de um oligarca com vínculos próximos com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. É a primeira iniciativa do tipo para fazer valer as sanções americanas contra elites russas por causa da invasão militar na Ucrânia.

Duas fontes confirmaram à agência o fato. Um porta-voz da Guarda Civil da Espanha informou que a polícia e o FBI estavam na área em busca de uma embarcação, mas disse que mais detalhes serão divulgados adiante. O iate está entre os ativos ligados a Viktor Vekselber, nascido na Ucrânia e que tem cidadania russa, um bilionário ligado a Putin e que comanda o conglomerado do setor de metais Renova Group, sediado em Moscou, segundo o Tesouro americano.

Todos ativos dele foram congelados e empresas americanas não podem fazer negócios com essas companhias. Vekselberg tinha vínculos longevos com os EUA, inclusive a permissão de residência ("green card") e já teve casas em Nova York e Connecticut. Ele foi um dos questionados na investigação sobre a suposta interferência russa na eleição presidencial dos EUA de 2016. Fonte: Associated Press.

