Empresa que fará fusão com rede social de Trump despenca na Bolsa

A firma, com a qual a empresa de mídia de Donald Trump se fundirá para abrir abertura de capital, despencou em Wall Street nesta segunda-feira (4), depois que a agência de notícias Reuters anunciou a saída de dois dos principais diretores da Truth Social.

Às 15h40 GMT (12h40 em Brasília), a Digital World Acquisition Corp, que se juntará com Trump Media & Technology Group (TMTG), grupo de mídia do ex-presidente dos EUA, caiu 12,99%, a US$ 55,03.

De acordo com a agência, o diretor técnico Josh Adams e o diretor de desenvolvimento de produtos Billy Boozer apresentaram suas demissões apenas um mês após o lançamento da Truth Social em 21 de fevereiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Consultado pela AFP, o TMTG não se pronunciou a respeito.

Este é um duro golpe para a plataforma do ex-presidente, depois de um lançamento prejudicado por problemas técnicos que impediram milhares de usuários de acessarem o aplicativo.

De acordo com o site Statista, após 100.000 downloads diários nos quatro dias posteriores ao seu lançamento, Truth Social caiu rapidamente para menos de 20.000 no início de março.

Segundo a empresa de análise de dados Sensor Tower, o aplicativo teve em torno de 1,2 milhão de downloads.

Trump tem 836.000 seguidores na Truth Social, contra os 88 milhões que tinha no Twitter em janeiro de 2021, até o microblog suspender sua conta.

O TMTG se associou a uma empresa que já cota na Bolsa, a Digital World Acquisition Corp, para reunir US$ 293 milhões em setembro, em Wall Street. A fusão ainda não foi concluída.

tu/Dt/rhl/mr/gm/tt

Tags