Empresa espanhola volta a ser condenada na França por explorar sul-americanos

A justiça francesa condenou pela segunda vez em menos de um ano a empresa espanhola Terra Fecundis, que enviava trabalhadores sazonais equatorianos para operações agrícolas no sul da França, por violar regras trabalhistas europeias.

Em julho de 2021, um tribunal de Marselha impôs uma multa de 500.000 euros (cerca de 550.000 dólares) à Terra Fecundis, agora chamada Work for All, e condenou seus três líderes a quatro anos de prisão com pena suspensa e multa de 100.000 euros.

Entre 2012 e 2015, o grupo espanhol forneceu cerca de 26.000 trabalhadores, a maioria sul-americanos, para várias fazendas francesas. Eles não eram pagos por horas extras e alguns eram obrigados a trabalhar até 70 horas por semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As condições de trabalho eram tão terríveis que algumas fazendas eram conhecidas como "Guantánamo", em referência ao centro de detenção do Exército dos EUA em Cuba, ou também como "Cadeia".

Um tribunal em Nimes julgou Terra Fecundis novamente no mês passado por atos de dezembro de 2017 a outubro de 2018. Em 1º de abril, condenou a uma multa de 375.000 euros (412.000 dólares), segundo o veredicto consultado pela AFP nesta segunda-feira.

A empresa, oficialmente com sede em Múrcia (sudeste da Espanha), também está proibida, a partir de agora, de realizar qualquer atividade relacionada ao trabalho temporário na França.

Desta vez, seus responsáveis não foram acusados. No entanto, multas de 10.000 a 15.000 euros (US$ 11.000 a US$ 16.500) foram impostas aos responsáveis por sete fazendas que usaram seus serviços por "empregar trabalhadores estrangeiros ilegalmente".

Um destes responsáveis também foi condenado a seis meses de prisão com pena suspensa por alojar os seus trabalhadores em condições indignas, segundo a sentença.

str-siu/tjc/mb/mr

Tags