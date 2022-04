Cuba se abre ao boxe profissional pela primeira vez em 60 anos

Os boxeadores cubanos poderão participar de competições profissionais pela primeira vez desde 1962, anunciou nesta segunda-feira o presidente da Federação Cubana de Boxe, Alberto Puig.

"Há três anos e meio trabalhamos em um contrato que realmente corresponde à filosofia do esporte cubano, no caso da inserção de nossos boxeadores no boxe profissional", disse Puig à televisão estatal.

A Federação assinou um "contrato de representação" com a empresa mexicana Golden Ring para realizar as primeiras lutas no México em maio.

"Numa primeira etapa, uma equipe de cinco ou seis boxeadores lutará na Europa contra europeus ou latino-americanos, que retornarão à escola cubana de boxe", disse Puig, acrescentando que quatro boxeadores já assinaram contratos de quatro anos.

"É um privilégio ter alcançado este acordo histórico com as autoridades esportivas cubanas, que marca um antes e um depois no boxe", disse Gerardo Saldivar, presidente da Golden Ring Promotions, em um comunicado.

Após a revolução de Fidel Castro, Cuba aboliu os esportes profissionais em 1962 antes de fazer um retorno tímido no beisebol, vôlei e basquete em 2013.

O boxe conseguiu estrear em 2014 em competições de nível semiprofissional através da equipe local "Dompteurs de Cuba" que participa da Série Mundial de Boxe (WSB), na qual venceu três das cinco edições em que participou, a última em 2018.

No ringue, a ilha caribenha há muito é imbatível na categoria amadora, com 80 títulos mundiais e 41 títulos olímpicos, mesmo quando, ao longo dos anos, sofreu inúmeras deserções de boxeadores que partiram em busca de um futuro melhor.

"Agora participar das ligas profissionais vai aumentar nosso nível competitivo, já que vamos enfrentar boxeadores de alto nível, como nós, e isso nos permitirá continuar na elite do boxe", disse o boxeador cubano Julio César La Cruz, bicampeão olímpico e cinco vezes campeão mundial.

O anúncio chega em um momento em que o futuro do esporte parece estar em jogo nas Olimpíadas. O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, havia anunciado em dezembro que o boxe poderia ficar de fora da edição de 2028 em Los Angeles, após vários escândalos.

