Corpos de 5 homens são encontrados com as mãos amarradas no porão da cidade ucraniana de Bucha (promotoria)

Os corpos de cinco homens com as mãos amarradas foram encontrados no porão de um hospital infantil de Bucha, cidade que esteve nas mãos das forças russas, informou a Procuradoria-Geral da Ucrânia em um comunicado no Telegram.

"No porão de uma das clínicas infantis, a polícia encontrou os corpos de cinco homens com as mãos amarradas", disse o comunicado. "Os soldados das forças armadas russas torturaram e mataram os civis desarmados", acrescentou.

