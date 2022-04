Corinthians estreia na Libertadores contra o Always Ready na altitude de La Paz

O Corinthians estreia nesta terça-feira no Grupo E da Copa Libertadores da América-2022 contra o boliviano Always Ready em um confronto inédito que será disputado a 3.600 metros de altitude em La Paz.

É a primeira vez que as duas equipes se enfrentam em um torneio internacional, no qual formam um grupo junto com o argentino Boca Juniors e o colombiano Deportivo Cali.

A partida está marcada para as 20h30 locais (21h30 de Brasília) no estádio Hernando Siles e será apitada pelo árbitro chileno Piero Maza.

O Corinthians, que chega como quinto colocado do Brasileirão-2021, tem caras novas em seu elenco: recentemente contratou o jogador da seleção ucraniana Júnior Moraes, um dos que deixaram o Shakhtar Donetsk devido à invasão russa da Ucrânia.

O 'Timão' anunciou o português Vitor Pereira como seu novo técnico no final de fevereiro, substituindo Sylvinho, que foi demitido após os maus resultados no campeonato paulista.

A equipe comandada por Pereira tem vários jogadores lesionados, como o lateral Fagner, que tem sido substituído por João Victor.

Embora tenham pela frente um desafio difícil logo em sua primeira partida, que é a altitude de 3.600 metros de La Paz, os paulistas também estão atentos ao tradicionalíssimo Boca Juniors, futuro adversário no torneio.

O Always Ready, que chega à Libertadores como vice-campeão boliviano de 2021, tem feito uma campanha fraca no campeonato nacional deste ano. O time está em quinto lugar no grupo B (que tem oito equipes) e em seu último jogo na sexta-feira perdeu por 1 a 0 para o Blooming.

O técnico Eduardo Villegas, no comando desde março passado, após a saída do uruguaio Loco Abreu, está agora focando na Libertadores, com a missão de superar um difícil obstáculo.

O treinador conta com o voluntarioso Rodrigo Ramallo, ex-jogador da seleção boliviana, e o eficiente Marcos Riquelme. O meia e líder da equipe, Juan Carlos Arce, afirmou que não quer deixar escapar pontos em casa, em uma chave que tem adversários fortes.

"Estamos cientes de que não temos margem para erro, se quisermos lutar pelos primeiros lugares", disse Arce, titular absoluto do time comandado por Villegas.

O jogo seguinte dos bolivianos será contra o Boca, em Buenos Aires, no dia 12 deste mês, e dos brasileiros, um dia depois, em seu estádio, a Arena Neo Química, em São Paulo, contra o Deportivo Cali.

- Prováveis escalações:

Always Ready: Lucas Galarza - Adrián Martínez, Marc Enoumba, Enrique Flores, Denilson Choque - Alejandro Chumacero, Juan Carlos Arce, Gustavo Cristaldo, José Martínez - Rodrigo Ramallo e Marcos Riquelme. Técnico: Eduardo Villegas.

Corinthians: Ivan - João Pedro, Robson Bambu, Raul Gustavo, João Victor - Maycon, Renato Augusto, Paulinho, Matheus Araújo, Adson - Junior Moraes. Técnico: Vitor Pereira.

