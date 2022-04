Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) sediará a 8.ª edição anual da Cúpula Mundial de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia (World Patient Safety, Science and Technology Summit, WPSSTS) de forma virtual nos dias 29 e 30 de abril de 2022. O evento é realizado em conjunto com a Sociedade Americana de Anestesiologistas, a Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos, a Sociedade Internacional para Qualidade em Cuidados de Saúde e a Federação Mundial de Sociedades de Anestesiologistas. Ao criar um poderoso fórum para líderes do setor e organizações de saúde para enfrentar os principais problemas de segurança do paciente com ideias e inovações acionáveis para transformar o contínuo do cuidado, o evento apoia a missão das PSMFs de alcançar zero danos ao paciente e mortes evitáveis em todo o mundo até 2030.

"Os últimos dois anos foram muito pesados ao setor da saúde, para se dizer o mínimo. A pandemia global colocou uma tensão incessante nos sistemas de saúde e no pessoal médico, o que resultou em aumento de erros médicos evitáveis", disse o Dr. Michael Ramsay, CEO da PSMF. "Nossa organização tem grande interesse em unir as partes interessadas para ajudar a desenvolver soluções que melhorem dramaticamente a segurança do paciente e eliminem danos ao paciente e mortes evitáveis."

A cúpula incluirá um bate-papo com luminares em segurança de pacientes, sete discursos principais, bem como cinco painéis abrangendo diversos tópicos em segurança de pacientes, liderados por estimados líderes do setor de saúde. As sessões do WPSSTS deste ano terão enfoque nos principais problemas que afetam o setor da saúde, como:

-- Superação de obstáculos para aplicar princípios altamente confiáveis em cuidados de saúde

-- Envolvimento da ciência de fatores humanos para liberar a inovação de segurança em cuidados de saúde

-- Defesa do paciente: a bússola para a inovação

-- Como a regulação pode apoiar qualidade e valor em cuidados de saúde

-- Segurança da saúde durante a pandemia

Os participantes terão a oportunidade de conversar com os executivos dos principais hospitais, pacientes e familiares que foram afetados por erros médicos, representantes de governo e formuladores públicos de decisões, além de líderes de toda a cadeia de assistência à saúde. Entre os principais oradores estão:

-- Randall Clark, médico, FASA, presidente da sociedade americana de anestesiologista

-- Edoardo de Robertis, médico, PhD e presidente da sociedade europeia de anestesiologia e cuidados intensivos (ESAIC)

-- Neelam Dhingra-Kumar, médico, chefe da unidade modelo da Patient Safety da OMS

-- Carsten Engel, médico, CEO da Sociedade internacional para qualidade em assistência médica

-- Joe Kiani, fundador e ex-presidente imediato da Patient Safety Movement Foundation, bem como fundador, presidente e CEO da Masimo

-- Peter Pronovost, médico, PhD, diretor de transformação clínica em hospitais universitários

-- Thomas Zeltner médico, presidente da OMS em Genebra (Suíça) e ex-presidente do conselho da universidade da Universidade Médica de Viena (Áustria)

A cúpula está aberta a todos os interessados no planejamento ativo de soluções sobre os principais desafios de segurança de pacientes que causam mortes de pacientes evitáveis em hospitais e organizações de saúde em todo o mundo. Descontos para alunos, pacientes e familiares. Para inscrições para o WPSSTS 2022 ou mais informações sobre o evento, visite https://patient.sm/WPSSTS.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation: A Patient Safety Movement Foundation (PSMF), organização global sem fins lucrativos fundada em 2012, está comemorando 10 anos de conscientização e criação de ações que visam eliminar os erros médicos evitáveis. Algumas previsões estimam que um em cada 12 pacientes são afetados por um erro médico evitável, mas esse número pode ser ainda maior, já que não existe uma base de dados central de rastreamento desses dados na maioria dos países, inclusive nos Estados Unidos. Ao longo da última década foram feitos grandes avanços para melhorar a segurança de pacientes, mas a pandemia da covid-19 afetou o sistema, que mostrou não ser resistente e deu um passo atrás. A PSMF tem a visão de eliminar danos ao paciente e mortes evitáveis em todo o mundo até 2030, e isso começa com a conscientização desse problema crítico. Ela une pacientes, advogados, trabalhadores de saúde, empresas de tecnologia médica, governo, empregadores e pagadores privados em apoio a esta causa. Desde suas soluções de melhor prática com base em evidências (Actionable Patient Safety Solutions?) e o Compromisso de Dados Abertos (Open Data Pledge) do setor até sua Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente (World Patient Safety, Science & Technology Summit) e outras iniciativas, a PSMF não deixará de lutar até que se eliminem completamente as mortes evitáveis de pacientes. Para mais informações, acesse patientsafetymovement.org e siga a PSMF no LinkedIn, no Twitter, no Instagram e no Facebook.

