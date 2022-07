Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Vodafone Portugal, um dos principais fornecedores de telecomunicações em Portugal, e a Mavenir, a fornecedora de software de redes que constrói o futuro das redes com software nativo de nuvem que corre em qualquer nuvem e transforma a forma como o mundo se liga, anunciaram hoje que a Vodafone Portugal vai utilizar a solução MAVcore para sua rede de núcleo de pacote convergido totalmente conteinerizada após a seleção da Mavenir como fornecedora estratégica de Núcleo Convergido 5G.

A família MAVcore inclui a solução de Núcleo de Pacote Convergido e Controle de Política de ponta da Mavenir, oferecendo uma rede de dados modernizada de última geração. A solução MAVcore permitirá a transformação para uma rede nativa de nuvem conteinerizada e automatizada - proporcionando a flexibilidade para a evolução futura da rede móvel, incluindo o lançamento de aplicações 5G Stand Alone disruptivas e inovadoras para clientes da Vodafone em Portugal.

A solução 5G de Núcleo de Pacote Convergido foi projetada com técnicas conteinerizadas nativas da nuvem, fornecendo uma arquitetura de rede totalmente escalável e virtualizada. A solução usa software rodando em hardware comercial genérico (COTS) que oferece economia, flexibilidade e agilidade. O Núcleo de Pacote Convergido da Mavenir com suporte multiacesso (2G, 3G, 4G, 5G) permite que provedores de serviços de comunicação (CSPs) como a Vodafone planejem o crescimento futuro e um foco maior em segurança e confiabilidade. Ele simplifica a transformação da rede e permite eficiências operacionais com automação completa.

Paulino Correa, diretor de rede da Vodafone Portugal, disse: "A indústria define várias etapas para o 5G - a primeira foi lançada em novembro - mas é a segunda etapa, o 5G de núcleo autônomo (Stand Alone Core), que traz a revolução tecnológica mais poderosa em termos de casos de uso. Para nosso fornecedor estratégico 5G Stand Alone Core, queríamos um fornecedor que tivesse inovação em seu centro e também nos fornecesse uma solução de Núcleo de Pacote convergente tecnicamente líder. Estamos trabalhando em 5G SA com Mavenir em nosso laboratório há mais de 1 ano e agora estamos prontos para fornecer uma plataforma de Núcleo de Pacote nativa da nuvem que transformará nossa rede e a preparará para aplicativos poderosos e casos de uso diferenciados, à medida que a solução 5G evolui".

Stefano Cantarelli, diretor de marketing da Mavenir, disse; "A Mavenir tem trabalhado com o Grupo Vodafone em vários projetos e estamos muito satisfeitos por agora fazer parte da sua rede de Núcleo de Pacote Convergido de próxima geração no âmbito do programa Spring 3 Cosmos - estamos ansiosos por transformar a rede existente da Vodafone Portugal numa rede dinâmica, ágil, totalmente automatizado para operação simplificada e plataforma baseada em nuvem nativa."

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

Sobre a Vodafone Portugal:

A Vodafone Portugal faz parte do Grupo Vodafone que é uma empresa líder em comunicações tecnológicas. A Vodafone é a maior operadora de rede móvel e fixa da Europa e uma provedora líder global de conectividade IoT. O Grupo Vodafone opera redes móveis e fixas em 21 países e faz parceria com redes móveis em mais 48. A Vodafone Portugal serve atualmente 3,6 milhões de lares e empresas com a sua rede de próxima geração e tem mais de 4,6 milhões de clientes móveis.

Contato

