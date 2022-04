Comunicado do Business Wire :Lenovo

Hoje, no lançamento anual da Lenovo para marcar o início do ano fiscal da empresa, o presidente do conselho e diretor executivo, Yuanqing Yang, estabeleceu a ousada visão da empresa para o próximo ano. Esta inclui a construção de seu recente compromisso de dobrar o investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e o anúncio de que o Grupo contratará 12.000 profissionais de P&D em todo o mundo durante os próximos três anos, bem como definir a visão de alcançar zero líquido até 2050*. O compromisso intensificado com a inovação, sustentado pelo compromisso ambiental, social e governança (ESG), chega à medida que a Lenovo continua sua transformação de empresa global de dispositivos para uma central de tecnologia global que também inclui serviços e soluções.

O diretor executivo da Lenovo destacou que a missão do Grupo para o próximo ano é construir novos motores de investimento, investir em tecnologias novas e emergentes e continuar a impulsionar melhorias sustentáveis lucrativas.

A P&D continua a ser uma prioridade crucial para no ano fiscal 22/23 da Lenovo. O investimento em P&D será dobrado, e 12.000 novos profissionais de P&D contratados ao longo dos próximos três anos, além dos cerca de 5.000 trazidos para a empresa durante o ano fiscal 21/22 para apoiar a pesquisa durante a nova arquitetura de TI de 'cliente-borda-nuvem-rede-inteligência'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Minha visão para a inovação da Lenovo é ela tornar-se uma das empresas de ICT líderes mundiais, uma pioneira e capacitadora da transformação inteligente", disse o presidente do conselho e diretor executivo, Yuanqing Yang. "Nosso plano de investimento vai se concentrar na arquitetura 'cliente-borda-nuvem-rede-inteligência', com uma abordagem de três vias para focar em retorno de curto, médio e longo prazos. Nossa intenção é otimizar entre tecnologia com rápido retorno de mercado e pesquisa fundamental, e entre melhoria contínua e inovação revolucionária".

Os esforços de P&D focarão em torno de arquitetura de TI nova e emergente. As equipes trabalharão em inovação de novos produtos e modelos de negócios, tecnologias de incubação desde a computação de borda até tecnologia que ajudará os negócios a capitalizarem no metaverso, e inovações disruptivas e emergentes como IA de nova geração e computação heterogênea para ajudá-las a se prepararem para o futuro. Tudo com o propósito de ajudar os negócios de todos os tamanhos a capitalizarem em tecnologias novas e emergentes como o metaverso.

Juntamente com seus compromissos de P&D, a Lenovo delineará sua visão de se tornar zero líquido até 2050, e a Lenovo está trabalhando com a iniciativa Objetivo Baseado na Ciência (Science Based Target) para estabelecer metas para apoiar sua visão. A empresa vem reportando seus compromissos EST ao longo dos últimos 14 anos, inclusive esboçando seu trabalho e objetivos sobre mitigação da mudança climática, economia circular e materiais sustentáveis. Em 2020 a Lenovo ultrapassou seu objetivo de redução de carbono de 2020 um ano antes do previsto e já estabeleceu metas baseadas na ciência para 2030.

Além da visão de zero líquido, Yuanqing Yang aumentou o compromisso de afetar de forma positiva 15 milhões de vidas através de programas filantrópicos e parcerias até 2025. A missão filantrópica da empresa oferece tecnologia mais inteligente para todos, capacitando comunidades com baixa representatividade com acesso a tecnologia e educação STEM.

Yuanqing Yang concluiu: "A Lenovo é muito mais do que crescimento de negócios e sucesso financeiro. Somos inovadores comprometidos em ajudar a resolver os maiores desafios da humanidade. Maior inteligência alimenta o que vem a seguir".

Leia mais sobre as iniciativas de sustentabilidade da Lenovo, o mais recente Relatório ESG, inclusive as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa de 2030 aprovadas pela iniciativa Science-Based Targets.

*A Lenovo está trabalhando com a iniciativa Science Based Target para estabelecer metas que apoiem sua visão.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa de US$ 60 bilhões em receita da Fortune Global 500 que atende a clientes em 180 mercados no mundo. Focada em uma visão ousada para entregar tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que mudam o mundo que alimentam (através de dispositivos e infraestrutura) e habilitam (através de soluções, serviços e software) milhões de clientes todos os dias, e juntos criarmos uma sociedade digital inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as mais recentes notícias em nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220403005035/pt/

Contato

Stuart Gill, [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags