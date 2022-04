Comunicado do Business Wire :Cognite

A Cognite, líder mundial em software industrial, anunciou hoje que Girish Rishi, líder global em tecnologia e software empresarial, passará a ser o CEO da empresa a partir de 4 de abril de 2022. O Dr. John Markus Lervik, cofundador e até então CEO da empresa, seguirá envolvido ativamente na empresa como diretor de estratégia e desenvolvimento.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220404005506/pt/

Girish Rishi, CEO of Cognite, and Dr. John Markus Lervik, Chief Strategy & Development Officer at Cognite. Source: Cognite

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"John Markus criou a Cognite como o primeiro unicórnio da Noruega e estabeleceu uma posição de liderança na transformação do mercado de software industrial", declarou Øyvind Eriksen, presidente do conselho de administração da Cognite. "Estamos muito felizes por receber Girish Rishi, que nos proporciona uma experiência comprovada em software e tecnologia. Girish é um talento internacional e vai atuar em parceria com John Markus e a equipe da Cognite para promover a empresa mundialmente.

"Os setores de energia e industrial estão se tornando macrorrealidades, e a plataforma de software da Cognite vai possibilitar que empresas atinjam metas de sustentabilidade e empreguem eficiências operacionais", afirmou Girish Rishi, o novo diretor executivo da empresa. "Vou atuar em parceria com John Markus - que possui uma incrível trajetória no desenvolvimento de empresas de software transformadoras - ao atendermos a nossa crescente base de clientes e parceiros."

"Começamos a Cognite com uma visão de um mundo industrial fortalecido por dados e reinventamos a maneira como são conduzidos domínios que empregam ativos de modo intensivo. Hoje, temos clientes por todo o mundo, além de parceiros e integradores de aplicações que utilizam nosso software Cognite Data Fusion", explicou o Dr. John Markus Lervik, cofundador e diretor de estratégia e desenvolvimento da Cognite. "Tenho muito orgulho do que já conquistamos e estou extremamente otimista com nosso futuro, que passará agora a ser construído com a liderança de Girish."

Lervik e Rishi consideram essa ampliação da equipe de liderança uma oportunidade para fortalecer ainda mais a trajetória de crescimento da Cognite e seus produtos de software para desenvolver indústrias autônomas, de alta tecnologia e orientadas por dados. Com Rishi no cargo de diretor executivo, Lervik vai se concentrar em oportunidades de negócios de alto impacto para a Cognite. Ele também vai assumir uma posição de liderança em outros investimentos de software na Aker ASA, acionista majoritária da Cognite, o que desenvolverá um ecossistema de software industrial em torno da Cognite.

Girish Rishi passa a integrar a Cognite após atuar como diretor executivo da Blue Yonder (anteriormente conhecida como JDA Software), empresa global de software sediada nos Estados Unidos que oferece soluções para gestão da cadeia de abastecimento.

Antes do cardo de diretor executivo na Blue Yonder, Rishi ocupou cargos de liderança executiva em administração geral, desenvolvimento de produtos e acesso ao mercado na Tyco, Motorola e Symbol Technologies.

A nomeação de Rishi foi fruto de uma ampla pesquisa de mercado, conduzida por Lervik e o conselho de administração da Cognite para proporcionar à empresa um novo líder que acelere ainda mais o crescimento da Cognite e consolide sua posição de domínio no mercado de software industrial.

Sobre a Cognite

A Cognite é uma empresa global de software como serviço (Software as a Service, SaaS) industrial estabelecida com uma visão clara: capacitar rapidamente empresas industriais com dados contextualizados, confiáveis e acessíveis para ajudar a impulsionar a transformação digital em escala total de indústrias do mundo todo que empregam ativos de modo intensivo. O Cognite Data Fusion®, nossa plataforma Industrial DataOps central, permite que dados industriais e usuários do domínio colaborem com rapidez e segurança para desenvolver, operacionalizar e dimensionar soluções e aplicações de inteligência artificial (IA) industrial para proporcionar rentabilidade e sustentabilidade.

Visite-nos em www.cognite.com siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220404005506/pt/

Contato

Michelle Holford Líder Global de Relações Públicas, Cognite +47 482 90 454 (NO) +1 (512) 744-3420 (EUA) [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags