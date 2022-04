Comunicado do Business Wire :Bartek Ingredients Inc.

A Bartek Ingredients deu início à construção de uma fábrica verticalmente integrada de última geração que se tornará a maior unidade mundial destinada à produção de ácido málico e ácido fumárico para alimentos. Quando concluído no quarto trimestre de 2023, o projeto de US$ 160 milhões duplicará a capacidade de produção da Bartek e consolidará sua posição como a líder mundial em ácido málico e fumárico.

A Bartek prevê contínua expansão de mercado, e esse acréscimo à sua capacidade apoiará o crescimento de ácidos málico e fumárico por muitos anos. A nova unidade contará também com capacidade de expansão para a fabricação de novos produtos, como sais tampões e fortificantes, além de maior volume de ácido málico e fumárico.

A WSP Global, consultora de engenharia mundialmente reconhecida, está a cargo do projeto e da construção da fábrica.

Sobre a Bartek Ingredients

Estabelecida em 1969, a Bartek Ingredients Inc. é uma importante produtora de ácido málico, ácido fumárico e anidrido maleico. A Bartek está sediada em Stoney Creek, na província canadense de Ontário, e emprega 150 pessoas em suas duas fábricas na Ontário Meridional. As unidades da Bartek possuem certificação ISO 9001:2015. A Bartek conta também com a certificação BRC Global Standard for Food Safety e distribui para mais de 40 países em todo o mundo. Saiba mais sobre a Bartek em bartek.ca/.

Sobre a TorQuest Partners

Fundada em 2002, a TorQuest Partners é uma gestora canadense de fundos de capital privado. Com mais de C$ 2 bilhões de capital sob gestão, a TorQuest investe em empresas de mercado intermediário e trabalha em estreita parceria com cada gestão para gerar valor. Saiba mais sobre a TorQuest Partners em torquest.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Erin Robbins MarketPlace [email protected] +1-314-366-3562

