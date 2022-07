Comunicado do Business Wire :AIT Worldwide Logistics

A agente de cargas global AIT Worldwide Logistics tem a satisfação de anunciar a inauguração de sua mais nova unidade na cidade indiana de Mumbai, um verdadeiro portal de acesso para a região. Com uma equipe inicial de 11 experientes profissionais de logística, o escritório é o primeiro de diversas unidades da AIT que devem ser abertas em localidades estratégicas por toda a Índia em 2022 e nos próximos anos.

De acordo com Greg Weigel, diretor de negócios da AIT, a expansão da rede mundial da empresa de mais de 100 escritórios aumenta sua capacidade de resposta para clientes globais que enviam e recebem remessas no segundo país mais populoso do mundo.

"Estabelecer uma equipe dedicada na Índia aumenta a integridade do serviço para transportadores", explicou Weigel. "A ampla conexão do escritório com a plataforma de operações globais da AIT nos permite proporcionar a experiência mais integrada possível a nossos clientes".

Embora os custos de logística na Índia tendam a ser elevados em comparação com os de outros países, Vikram Paul - vice-presidente da AIT para a Índia e o Oriente Médio - afirmou que sua equipe está enfrentando essa situação com o estabelecimento de um modelo operacional único e enxuto.

"Ao terceirizarmos determinadas áreas de finanças, recursos humanos e execução operacional, controlamos custos e podemos nos concentrar nos aspectos essenciais de nossas atividades: soluções logísticas de padrão internacional para os clientes", declarou Paul. "Manter a maior eficiência possível em nossas operações nos ajuda a tornar nossos clientes mais competitivos. A equipe indiana é ágil e experiente, mas acima de tudo, incorpora uma mentalidade de 'startup' que se correlaciona com o crescimento da Índia como um fabricante e exportador líquido."

A AIT-Mumbai já está lidando com uma grande variedade de remessas aéreas e marítimas com origem e destino na China, Indonésia, América do Norte, Polônia, Emirados Árabes Unidos e Europa Ocidental, entre outras regiões. Com operações em todos os principais aeroportos e portos da Índia, a equipe apoia clientes que representam os proeminentes setores automotivo, de varejo de consumo, ciências da vida e tecnologia da região.

A equipe indiana deve quase quadruplicar até o final do ano enquanto garante as licenças adicionais para possibilitar os serviços de soluções integradas em cadeia de abastecimento que vão complementar operações aéreas e marítimas.

A próxima unidade da AIT na Índia deve ser inaugurada no Território da Capital Nacional de Déli no final de 2022, que antecederá a abertura de novas unidades.

AIT Worldwide Logistics India Private LimitedUnit N.° 415, A-Wing, Kanakia WallstreetChakala, Andheri Kurla Road, Andheri (East)Mumbai 400093, Índia

A AIT Worldwide Logistics é uma agente de cargas global que ajuda empresas a crescerem expandindo o acesso a mercados em todo o mundo para que possam vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Por mais de 40 anos, a líder em soluções de cadeia de abastecimento com sede em Chicago confia em uma abordagem consultiva para desenvolver uma rede global e parcerias confiáveis em praticamente todos os setores, entre eles, aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, alimentos, governo, saúde, alta tecnologia, ciências industriais e da vida. Apoiado por tecnologias redimensionáveis e intuitivas, o flexível modelo de negócios da AIT personaliza entregas de porta a porta por via marítima, aérea, terrestre e ferroviária, sempre dentro do prazo e do orçamento. Com profissionais atuando em mais de 100 localidades na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviços completos da AIT também incluem liberação alfandegária, gestão de armazém e serviços especializados. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Na AIT, buscamos vigorosamente oportunidades para ganhar a confiança dos nossos clientes, oferecendo soluções excepcionais de logística mundialmente e valorizando com paixão nossos colegas de trabalho, parceiros e comunidades.

Matt Sanders Gerente de Relações Públicas +1 (630) 766-8300 msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc. 800-669-4AIT (4248) www.aitworldwide.com

