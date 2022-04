Colombiano acusado de matar presidente do Haiti se declara inocente

Mario Palacios, um colombiano acusado nos Estados Unidos de envolvimento no assassinato do presidente haitiano Jovenel Moise, declarou-se inocente dos crimes imputados, nesta segunda-feira (4), em um tribunal federal em Miami, no estado da Flórida.

Este militar aposentado de 43 anos é acusado de participar de "um complô para sequestrar, ou assassinar", Moise, em 7 de julho, segundo o Departamento de Justiça americano.

A Promotoria considera-o suspeito de fazer parte de um grupo de cerca de 20 homens que mataram o presidente do Haiti em sua residência em Porto Príncipe.

Em 3 de janeiro, foi preso pela polícia no Panamá durante uma escala em um voo procedente da Jamaica e, na sequência, extraditado para os Estados Unidos

A lei americana se aplica neste caso, porque parte do plano para assassinar Moise foi supostamente organizada na Flórida por cidadãos haitiano-americanos.

Palacios se declarou inocente, após ouvir a leitura das acusações contra ele.

A Promotoria americana garante que o complô contra Moise "se concentrou, inicialmente, no sequestro do presidente", mas "acabou terminando em um plano de assassinato".

Outro suspeito do homicídio, o haitiano-chileno Rodolphe Jaar, de 49 anos, foi indiciado em 20 de janeiro em Miami pelas mesmas acusações de Palacios. No caso de Jaar, a República Dominicana extraditou-o para os Estados Unidos, depois de detê-lo em 7 de janeiro em seu território.

Se Palacios e Jaar forem considerados culpados, enfrentarão uma pena máxima de prisão perpétua.

Mais de 40 pessoas, incluindo 15 colombianos e americanos de origem haitiana, foram detidas no âmbito dessa investigação.

Muitas questões permanecem, porém, sobre os motivos do assassinato, que aumentou ainda mais a incerteza no Haiti, um país já assolado pela pobreza, pela insegurança e pela corrupção.

