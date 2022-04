Candidato de Bolsonaro desiste de presidir Petrobras

O economista Adriano Pires, indicado pelo governo de Jair Bolsonaro para presidir a Petrobras, desistiu nesta segunda-feira de substituir Joaquim Silva e Luna - demitido após aplicar vários aumentos nos combustíveis -, confirmou o Ministério de Minas e Energia.

A decisão de Pires foi oficializada pelo Executivo através de uma carta enviada ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, na qual comunicou a desistência.

Na carta, publicada na noite desta segunda-feira pelo ministério, Pires alegou que a impossibilidade de desvincular-se rapidamente de sua atividade privada como consultor de energia o impediria de assumir o comando da Petrobras.

"Ficou claro para mim que não poderia conciliar meu trabalho de consultor com o exercício da Presidência da Petrobras. Iniciei imediatamente os procedimentos para me desligar do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), consultoria que fundei há mais de 20 anos e hoje dirijo em sociedade com meu filho. Ao longo do processo, porém, percebi que infelizmente não tenho condições de fazê-lo em tão pouco tempo", escreveu Pires, que agradeceu ao ministro Albuquerque e ao presidente Bolsonaro pelo convite.

Com mais de três décadas de experiência no setor de energia, Pires havia sido indicado pelo Ministério de Minas e Energia como candidato para substituir Silva e Luna quando a sua demissão foi confirmada, na última segunda-feira. A indicação ainda precisava ser aprovada pelo conselho administrativo da Petrobras em 13 de abril, na assembleia geral de acionistas.

O Ministério Público, juntamente com o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza os órgãos e entidades públicas, havia alertado na última sexta-feira para um possível "conflito de interesses". Especificamente, objetaram que Pires fundou e lidera o Centro Brasileiro de Infraestrutura, "que há mais de 20 anos presta serviços para as principais multinacionais de petróleo, gás e energia".

O afastamento de Pires seria o segundo revés para o governo nas últimas horas na Petrobras, depois que Rodolfo Landim, indicado para presidir o conselho de administração da empresa, também renunciou, neste domingo.

Bolsonaro mantém sob pressão a empresa, que controla o mercado brasileiro e implementou ajustes constantes seguindo o preço internacional do petróleo bruto, como determina a sua política de preços, o que impulsionou a inflação, prejudicial para a popularidade do presidente, que buscará a reeleição em outubro. Até fevereiro, os preços dos combustíveis tiveram alta de 33% em 12 meses, segundo dados oficiais.

A situação piorou após a alta do petróleo em consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia: em março, a Petrobras aumentou o preço da gasolina em 18,8%, e o do diesel, em 24,9%.

O próprio Silva e Luna, um general de reserva do Exército, já havia sido indicado para o cargo em fevereiro do ano passado em função da insatisfação de Bolsonaro com a política de preços na estatal sob a gestão do economista Roberto Castello Branco.

A ação da Petrobras encerrou o dia em baixa de 0,94% na Bolsa de São Paulo (Ibovespa).

