Califórnia restabelece trânsito após tiroteio que deixou ao menos 6 mortos

A polícia reabriu nesta segunda-feira (4) as ruas da cidade de Sacramento, na Califórnia, nos Estados Unidos, enquanto investiga um tiroteio que deixou ao menos seis mortos e 12 feridos.

O tiroteio ocorreu por volta das 02h00 locais de domingo (06h00 em Brasília) depois de uma "briga generalizada" no centro da cidade.

Os fatos ocorreram perto da assembleia legislativa local e do palco onde joga regularmente a equipe de basquete Sacramento Kings, da NBA, detalhou Kathy Lester, chefe do departamento de polícia da capital californiana, na costa oeste dos Estados Unidos.

Não há detidos até o momento. Segundo a polícia de Sacramento, havia vários atiradores envolvidos e uma pistola roubada foi recuperada.

"Devemos fazer mais do que ficar de luto, devemos agir", declarou o presidente Joe Biden em comunicado, no qual reiterou o seu apelo ao Congresso para que aprove uma legislação que aumente as restrições às armas de fogo.

Trata-se do último tiroteio maciço nos Estados Unidos, onde as armas de fogo causam cerca de 40.000 mortes por ano, inclusive suicídios, segundo o site Gun Violence Archive.

