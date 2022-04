Biden chama Putin de criminoso e pede julgamento por crimes de guerra

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de criminoso de guerra nesta segunda-feira, 4, e pediu a realização de um julgamento por crimes de guerra, enquanto aumento o clamor internacional devido aos assassinatos de civis na cidade ucraniana de Bucha.

"Você viu o que aconteceu em Bucha", disse Biden a repórteres na Casa Branca. "Isso garante que ele é um criminoso de guerra."

Autoridades ucranianas disseram ter encontrado os corpos de 410 civis em cidades ao redor da capital, Kiev, que foram recapturadas das forças russas nos últimos dias. A descoberta de uma vala comum e corpos amarrados baleados à queima-roupa em Bucha, nos arredores de Kiev, uma cidade recuperada das tropas russas, parecia inflamar Estados Unidos e Europa em sanções adicionais contra Moscou.

Vídeos verificados pelo jornal The Washington Post mostram corpos de civis espalhados nas ruas de Bucha e carros abandonados e destruídos. E uma imagem de satélite, registrada pela empresa Maxar Technologies, mostra o que parece ser uma vala comum na cidade. Bucha sofreu com bombardeios a partir do dia 27 de fevereiro, no 3º dia de invasão russa na Ucrânia, e moradores ficaram sem eletricidade e gás, segundo o Humans Right Watch.

Biden disse: "Temos que reunir as informações. Temos que continuar fornecendo à Ucrânia as armas de que precisam para continuar a luta. E temos que obter todos os detalhes para que isso possa ser real e ter um julgamento por crimes de guerra. Putin é brutal. E o que está acontecendo em Bucha é ultrajante, e todos viram", disse Biden.

Os comentários de Biden vieram depois que o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, visitou Bucha, onde chamou as ações russas de "genocídio" e pediu que o Ocidente aplique sanções mais duras contra a Rússia. Biden, no entanto, não chegou a chamar as ações de genocídio.

O Kremlin negou categoricamente quaisquer acusações relacionadas ao assassinato de civis, inclusive em Bucha, onde disse que os túmulos e cadáveres foram encenados pela Ucrânia para manchar a reputação da Rússia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tuitou na segunda-feira, 4, que a União Europeia enviará investigadores à Ucrânia para ajudar o procurador-geral local a "documentar crimes de guerra".

Os Estados Unidos e seus aliados tentarão suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, de acordo com Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos EUA nas Nações Unidas. "As imagens de Bucha e a devastação em toda a Ucrânia exigem que agora combinemos nossas palavras com ação", disse ela.

A chefe de direitos humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, também expressou horror com as imagens de Bucha e pediu uma investigação independente de possíveis crimes de guerra. "Todas as medidas devem ser tomadas para preservar as evidências", acrescentou, dizendo que os corpos devem ser exumados de valas comuns para ajudar as famílias na identificação e na investigação.

Líderes ocidentais e ucranianos já acusaram a Rússia de crimes de guerra antes, e o promotor do Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação pelo conflito. Mas os últimos relatórios aumentaram ainda mais a condenação.

O crime de genocídio é difícil de provar, pois os promotores teriam que mostrar que os assassinos ou seus comandantes tinham uma "intenção específica" de destruir parcial ou totalmente um grupo de pessoas - mas o uso da palavra tem clara ressonância emocional e pode servir chamar ainda mais a atenção para o conflito. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

