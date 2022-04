Atacante mexicano 'Chicharito' Hernández é eleito Jogador da Semana na MLS

O atacante mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, do Los Angeles Galaxy, foi eleito Jogador da Semana nesta segunda-feira, na quinta semana da temporada 2022 da liga americana de futebol (MLS).

'Chicharito' marcou dois gols na vitória do Galaxy por 3 a 1 sobre o Portland Sounders no domingo, no Providence Park, em Portland, Oregon.

O mexicano abriu o placar aos 9 minutos com um toque acrobático após uma assistência do ala francês Samuel Grandsir. Mais tarde, ele marcou o terceiro gol do time de Los Angeles aos 59 minutos de pé esquerdo.

'Chicharito' está empatado em segundo lugar entre os artilheiros da Major League Soccer nesta temporada, com quatro gols.

Esta é a quarta vez que ele recebe o prêmio de Jogador da Semana da MLS. Os outros três foram na temporada passada.

No sábado, o Galaxy recebe o Los Angeles FC, comandado pelo também mexicano Carlos Vela, no clássico da cidade californiana.

