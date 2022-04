Arsenal perde para o Crystal Palace (3-0) e fica fora do G4 da Premier League

Com uma má atuação, o Arsenal sofreu uma dura derrota (3-0) no derby de Londres diante do Crystal Palace, nesta segunda-feira em jogo que fechou a 31ª rodada da Premier League, ficando assim provisoriamente de fora das posições que dão acesso à Liga dos Campeões.

O Tottenham superou os 'Gunners' no saldo de gols ao atropelar o Newcastle no domingo (5-1).

As duas equipes somam 54 pontos, embora o Arsenal tenha um jogo a menos.

West Ham e Manchester United, ambos três pontos atrás do Arsenal, também vão tentar aproveitar depois deste resultado, que abriu a batalha por uma vaga na 'zona da Champions'.

"Nós tornamos impossível para nós mesmos com a forma como jogamos. Você tem que ser físico e correr e então você ganha o direito de jogar. Fomos muito inconsistentes com a bola e isso é inaceitável", reclamou Arteta.

"Fomos fracos, especialmente no primeiro tempo. Peço desculpas aos nossos torcedores. Não tivemos a presença nem a postura para dominar a situação. É isso que mais me aborrece".

Graças a esta vitória, os 'Eagles' do técnico francês Patrick Vieira estão em sua melhor colocação na temporada, no 9º lugar com 37 pontos.

Fazia muito tempo que o Arsenal não era visto com tão pouca garra, sem ritmo e ambição.

Foi preciso esperar até os 78 minutos para ver os jogadores do técnico Mikel Arteta criarem algum perigo, com um chute do lateral-esquerdo Bukayo Saka defendido pelo goleiro espanhol Vicente Guaita, e o rebote aproveitado pelo ponta-esquerda Emile Smith-Rowe foi afastado quase sobre a linha do gol pelo zagueiro Marc Guéhi.

A essa altura, o Arsenal já perdia por 3 a 0, com gols do francês Jean-Philippe Mateta (16), do ganense Jordan Ayew (24) e do marfinense Wilfried Zaha, de pênalti (74).

Apesar de um calendário acessível, com 7 jogos em 8 contra equipes que estão atrás na tabela, o Palace parece muito longe das posições europeias.

Mas o futebol exibido nos últimos jogos alimenta as esperanças antes da semifinal da FA Cup contra o Chelsea no dia 17 de abril.

-- Resultados da 31ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Liverpool - Watford 2 - 0

Wolverhampton - Aston Villa 2 - 1

Burnley - Manchester City 0 - 2

Chelsea - Brentford 1 - 4

Leeds - Southampton 1 - 1

Brighton - Norwich City 0 - 0

Manchester United - Leicester 1 - 1

- Domingo:

West Ham - Everton 2 - 1

Tottenham - Newcastle 5 - 1

- Segunda-feira:

Crystal Palace - Arsenal 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 73 30 23 4 3 70 18 52

2. Liverpool 72 30 22 6 2 77 20 57

3. Chelsea 59 29 17 8 4 58 23 35

4. Tottenham 54 30 17 3 10 52 37 15

5. Arsenal 54 29 17 3 9 44 34 10

6. West Ham 51 31 15 6 10 51 40 11

7. Manchester United 51 30 14 9 7 49 41 8

8. Wolverhampton 49 31 15 4 12 33 27 6

9. Crystal Palace 37 30 8 13 9 42 38 4

10. Leicester 37 28 10 7 11 43 47 -4

11. Aston Villa 36 30 11 3 16 42 42 0

12. Southampton 36 30 8 12 10 37 46 -9

13. Brighton 34 30 7 13 10 26 36 -10

14. Brentford 33 31 9 6 16 37 48 -11

15. Newcastle 31 30 7 10 13 33 54 -21

16. Leeds 30 31 7 9 15 35 68 -33

17. Everton 25 28 7 4 17 30 49 -19

18. Watford 22 30 6 4 20 29 57 -28

19. Burnley 21 28 3 12 13 22 40 -18

20. Norwich City 18 30 4 6 20 18 63 -45

