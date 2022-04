Ao menos 8 pessoas morrem em descarrilhamento de trem na RDC

Pelo menos oito pessoas morreram na madrugada de domingo em um novo descarrilhamento de um trem de carga na província de Lualaba, no sudeste da República Democrática do Congo, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (4).

O balanço provisório de vítimas é de "8 mortos e 20 feridos", disse nesta tarde Josué Muyumba, responsável de comunicação do governo provincial.

Uma delegação liderada pelo ministro provincial da Saúde foi enviada ao local do acidente, acrescentou em uma declaração à imprensa, "com remédios, alimentos e outros materiais de primeiros socorros".

O acidente aconteceu no povoado de Buyofwe, localizado a cerca de 200km de Kolwezi, capital da província de Lualaba.

O trem tinha oito vagões e saiu de Tenke, também em Lualaba, com destino a Kananga, na região de Kasai, segundo um responsável local da Sociedade Nacional de Ferrovias do Congo (SNCC).

Os descarrilhamentos de trens são frequentes neste país africano. Há duas semanas, houve outro incidente no mesmo povoado, com 75 mortos e 125 feridos, segundo o governo.

Frequentemente, diante da falta de trens de passageiros ou rodovias transitáveis, os passageiros pegam trens de carga para trajetos de longa distância.

