Alemanha diz que Putin confirma pagamento de gás em euros

Porta-voz do governo alemão afirma que o presidente russo informou chanceler federal alemão que os pagamentos da Europa pelo gás importado da Rússia, no próximo mês, não precisariam ser feitos em rublos.O governo da Alemanha informou nesta quarta-feira (30/03) que o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou em uma ligação telefônica ao chanceler federal alemão, Olaf Scholz, que a Europa poderia continuar pagando pelo gás russo em euros, e não em rublos, conforme anunciado anteriormente. O porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit, disse que Putin havia dito a Scholz que os pagamentos da Europa no próximo mês "continuariam a ser feitos em euros e transferidos como de costume para o Banco Gazprom, que não é afetado pelas sanções". Desta forma, o banco converteria os pagamentos para rublos, conforme informou o porta-voz, citando Putin, que teria solicitado a chamada. Hebestreit também disse que, segundo Putin, "nada mudaria para os parceiros contratuais europeus" quando o novo sistema entrar em vigor, em 1º de abril. O governo alemão também argumentou que Scholz, anteriormente, havia pedido um esclarecimento por escrito para entender melhor o procedimento. Ao divulgar a própria conclusão da conversa, o Kremlin afirmou que Putin havia dito a Scholz que a exigência de Moscou de que a Europa passasse a pagar pelo gás em rublos não deveria "levar ao agravamento dos termos contratuais para as empresas importadoras europeias". Na semana passada, Putin havia dito que a Rússia passaria a aceitar o pagamento pelo fornecimento de gás para a Europa Ocidental apenas em rublos. O método, segundo Moscou, seria necessário devido ao congelamento das reservas cambiais do banco central russo pela UE. Também nesta quarta, o ministro da Economia e vice-chanceler federal da Alemanha, Robert Habeck, acionou o nível de alerta inicial do plano de emergência de gás do país. Trata-se do primeiro de três níveis de alerta, o que envolve a criação de uma equipe de crise para lidar com a estabilidade do fornecimento de gás. Essa equipe tem o papel de analisar e avaliar a situação do abastecimento para que, se necessário, outras medidas sejam tomadas para aumentar a segurança do fornecimento. A Alemanha depende fortemente do gás russo para suas necessidades energéticas, com cerca da metade de seus suprimentos do combustível fóssil vinda da Rússia, o que deixa a maior economia da Europa particularmente vulnerável aos impactos econômicos da guerra na Ucrânia. No momento, as reservas de gás da Alemanha estão em cerca de 25% da capacidade. Nas últimas semanas, a Alemanha acelerou os planos para reduzir sua dependência da Rússia e diversificar a oferta. Na semana passada, Estados Unidos e União Europeia selaram um acordo para diminuir a dependência do gás russo. gb (Reuters, AFP, dpa)