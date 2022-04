Alcaraz sobe 5 posições no ranking ATP após título em Miami

O espanhol Carlos Alcaraz subiu cinco posições no ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira e agora é o número 11 do mundo, depois de conquistar no domingo o título do Masters 1000 de Miami.

Apresentado ao mundo aos 18 anos como o sucessor de Rafael Nadal, Alcaraz está próximo de entrar no 'Top 10', a apenas 29 pontos do britânico Cameron Norrie, número 10.

No topo do ranking, o sérvio Novak Djokovic se mantém como o número 1 com 10 pontos de vantagem sobre o russo Daniil Medvedev, que ficará entre um e dois meses fora das quadras para tratar de uma hérnia.

Nadal, que está se recuperando de uma lesão na costela, deixa o 'Top 3' para a entrada do alemão Alexander Zverev, eliminado nas quartas de final em Miami.

O norueguês Casper Rudd, finalista do torneio, subiu um posto e é o número 7.

O brasileiro mais bem colocado no ranking é Thiago Monteiro, na 116ª colocação.

1. Novak Djokovic (SRV) 8420 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 8410

3. Alexander Zverev (ALE) 7195 (+1)

4. Rafael Nadal (ESP) 7115 (-1)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5980

6. Matteo Berrettini (ITA) 4945

7. Casper Ruud (NOR) 4380 (+1)

8. Andrey Rublev (RUS) 4375 (-1)

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3625

10. Cameron Norrie (GBR) 3440 (+2)

11. Carlos Alcaraz (ESP) 3411 (+5)

12. Jannik Sinner (ITA) 3054 (-1)

13. Taylor Fritz (EUA) 2920

14. Hubert Hurkacz (POL) 2873 (-4)

15. Denis Shapovalov (CAN) 2693 (-1)

16. Diego Schwartzman (ARG) 2580 (-1)

17. Pablo Carreño (ESP) 2255 (+2)

18. Reilly Opelka (EUA) 2225

19. Roberto Bautista (ESP) 2060 (-2)

20. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1881

...

116. Thiago Monteiro (BRA) 596

