Alavés, lanterna do campeonato espanhol, demite técnico José Luis Mendilibar

O Deportivo Alavés da primeira divisão do futebol espanhol anunciou nesta segunda-feira a demissão de seu técnico, José Luis Mendilibar, que não conseguiu tirar a equipe da zona de rebaixamento.

"Deportivo Alavés e José Luis Mendilibar chegaram a um acordo para rescindir o contrato do treinador", informou a equipe de Vitória (no norte da Espanha) em um comunicado, sem especificar quem o substituirá.

"Apesar do esforço do treinador e do elenco, o resultado não foi o esperado e nos doze jogos em que o técnico da Biscaia liderou o Deportivo Alavés, apenas uma vitória foi alcançada", acrescenta o comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois da derrota deste fim de semana diante do Atlético de Madrid (4-1), a equipe está agora a seis pontos da zona de salvação.

Por isso, o clube "toma esta decisão sempre difícil com a convicção de que a salvação é possível", acrescenta o texto, antes de desejar a Mendilibar "boa sorte no futuro".

O treinador basco, de 61 anos, já comandou anteriormente Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna e Eibar, entre outros.

al/iga/aam

Tags