Zelensky classifica ataques russos como genocídio

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em entrevista à rede de televisão CBS dos Estados Unidos que os ataques russos na Ucrânia são genocídio.

Em resposta à pergunta da apresentadora do programa "Face the Nation", ele afirmou: "Realmente, isso é genocídio". "Somos cidadãos da Ucrânia, somos mais de 100 nacionalidades. Isso é sobre a destruição e eliminação de todas essas nacionalidades", complementou em vídeo divulgado pela emissora no Twitter.

"Somos cidadãos da Ucrânia e não queremos ser subjugados à política da Federação Russa. Esta é a razão pela qual estamos sendo destruídos e exterminados. E isso está acontecendo na Europa do século 21. Portanto, esta é a tortura de toda a nação", diz o presidente no trecho selecionado para a divulgação da entrevista, que será transmitida na íntegra hoje.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags