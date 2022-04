Zelensky acusa Rússia de cometer "genocídio" na Ucrânia

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou em uma entrevista que será exibida neste domingo nos Estados Unidos que as tropas russas estão cometendo um "genocídio" na Ucrânia.

"Isto é genocídio. A eliminação de toda a nação e do povo", disse Zelensky ao programa Face the Nation, do canal CBS, de acordo com uma transcrição divulgada pela emissora, um dia após a divulgação de novas evidências de atrocidades cometidas pelas tropas russas em Bucha, cidade recuperada pelas forças ucranianas.

"Somos os cidadãos da Ucrânia. Nós temos mais de 100 nacionalidades. Trata-se da destruição e extermínio de todas essas nacionalidades", afirmou Zelensky.

