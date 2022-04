Tottenham goleia e coloca pressão no Arsenal pelo G4 do Campeonato Inglês

O Tottenham goleou o Newcastle em casa por 5 a 1 neste domingo e assumiu provisoriamente a quarta posição do Campeonato Inglês, à frente do rival Arsenal, que joga amanhã contra o Crystal Palace.

O Newcastle saiu na frente no placar, graças ao gol do suíço Fabian Schär aos 39 minutos de jogo, mas os 'Spurs' responderam rapidamente e chegaram ao empate quatro minutos depois, com Ben Davies.

No segundo tempo, o Tottenham não teve piedade e empilhou gols, com Matt Doherty (3'), Son Heung-Min (9'), Emerson Royal (18') e Steven Bergwijn (38), anulando qualquer chance de reação do Newcastle.

Com a vitória, o Tottenham chega a 54 pontos em 30 jogos e coloca pressão no Arsenal (5º), que tem dois jogos a menos, na briga para ficar no G4 da Premier League.

Já o Newcastle quebrou uma sequência de nove jogos sem perder e é o 15º na tabela.

Mais cedo, o West Ham venceu o Everton em casa por 2 a 1 e se aproximou da briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

Com o resultado, o West Ham subiu para a quinta posição com 51 pontos em 31 jogos.

Por sua vez, o Everton continua em queda livre, com cinco derrotas nos últimos seis jogos, e agora é o 17º com apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

Os 'Hammers' saíram na frente com Aaron Cresswell aos 32 minutos da primeira etapa.

No segundo tempo, o Everton chegou ao empate com Mason Holgate logo aos oito minutos, mas o West Ham conseguiu o segundo gol aos 13 com Jarrod Bowen.

Com a expulsão de Michael Keane aos 20 minutos, o Everton pouco pôde fazer para chegar ao empate e os 'Hammers' só administraram o placar para sair com a vitória.

Programação e resultados da 31ª rodada do Campeonato Inglês

- Sábado:

Liverpool - Watford 2 - 0

Wolverhampton - Aston Villa 2 - 1

Burnley - Manchester City 0 - 2

Chelsea - Brentford 1 - 4

Leeds - Southampton 1 - 1

Brighton - Norwich City 0 - 0

Manchester United - Leicester 1 - 1

- Domingo:

West Ham - Everton 2 - 1

Tottenham - Newcastle 5 - 1

- Segunda-feira:

(16h00) Crystal Palace - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 73 30 23 4 3 70 18 52

2. Liverpool 72 30 22 6 2 77 20 57

3. Chelsea 59 29 17 8 4 58 23 35

4. Tottenham 54 30 17 3 10 52 37 15

5. Arsenal 54 28 17 3 8 44 31 13

6. West Ham 51 31 15 6 10 51 40 11

7. Manchester United 51 30 14 9 7 49 41 8

8. Wolverhampton 49 31 15 4 12 33 27 6

9. Leicester 37 28 10 7 11 43 47 -4

10. Aston Villa 36 30 11 3 16 42 42 0

11. Southampton 36 30 8 12 10 37 46 -9

12. Crystal Palace 34 29 7 13 9 39 38 1

13. Brighton 34 30 7 13 10 26 36 -10

14. Brentford 33 31 9 6 16 37 48 -11

15. Newcastle 31 30 7 10 13 33 54 -21

16. Leeds 30 31 7 9 15 35 68 -33

17. Everton 25 28 7 4 17 30 49 -19

18. Watford 22 30 6 4 20 29 57 -28

19. Burnley 21 28 3 12 13 22 40 -18

20. Norwich City 18 30 4 6 20 18 63 -45

