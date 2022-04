Sérvios votaram com a sombra da guerra na Ucrânia

Os sérvios compareceram às urnas neste domingo (3) para uma votação em que o presidente populista Aleksandar Vucic tenta a reeleição, com a promessa de garantir a estabilidade, com a sombra da guerra na Ucrânia.

A votação, perturbada por alguns incidentes relatados por ONGs e pela oposição, foi convocada para eleger 250 deputados e vereadores, além do presidente.

À noite, a Comissão Eleitoral estimou que a participação teria chegado a 60%, ou seja, 10 pontos acima das eleições legislativas de 2020.

Os primeiros resultados não oficiais são esperados para o final da noite.

De acordo com as pesquisas mais recentes, o partido de centro-direita SNS do chefe de Estado deve confirmar o controle do Parlamento. E o presidente aparece como o favorito para o segundo mandato neste país tradicionalmente próximo à Rússia.

A invasão da Ucrânia por parte da Rússia no fim de fevereiro alterou o curso da campanha eleitoral que, segundo analistas, seria concentrada no meio ambiente, corrupção e direitos dos cidadãos.

Vucic, acusado de autoritarismo por seus rivais, tirou proveito da instabilidade provocada pela guerra e se apresentou como o único candidato capaz de administrar o país no meio da crise.

Durante a campanha, o presidente criou um novo slogan: "Paz. Estabilidade. Vucic".

"Esperamos uma grande vitória", afirmou o presidente ao votar em Belgrado. "O mais importante é preservar a paz, a estabilidade e garantir grandes avanços econômicos", acrescentou.

Em um país que já foi considerado um pária, as memórias das guerras que provocaram a desintegração violenta da Iugoslávia e das sanções econômicas que afetaram a classe média continuam muito presentes.

As pessoas preferem um líder que promete estabilidade a arriscar uma mudança", declarou Zoran Stojiljkovic, professor de Ciências Políticas em Belgrado.

"As grandes crises, ao menos a curto prazo, favorecem quem já está no poder. Geram incerteza, medo e esperança de que o sistema garantirá ao menos a segurança básica", acrescenta.

Há alguns meses, a oposição parecia ter avançado nas pesquisas.

Em janeiro, Vucic anulou um polêmico projeto para uma mina de lítio que provocou protestos de dezenas de milhares de pessoas.

O recuo surpreendeu para um homem que não costuma mudar de posição após uma década no poder, como vice-primeiro-ministro, chefe de Governo ou presidente.

A oposição torce por uma elevada taxa de participação neste domingo que leve a disputa para o segundo turno.

As pesquisas apontam que o principal rival de Vucic é o general da reserva Zdravko Ponos, um candidato surpresa da oposição pró-Europa.

"Espero que a votação seja o sinônimo de mudança séria na Sérvia", disse Ponos. "Acredito em um futuro radiante e as eleições são uma boa maneira de mudar a situação".

Mas os analisas não esperam grandes mudanças em relação ao Parlamento atual, controlado quase por completo pela coalizão favorável a Vucic.

Na Sérvia, muitos apoiam a guerra do Kremlin, incluindo alguns partidos da oposição. E aqueles que não apoiam, não falam em voz alta por medo de afastar os eleitores pró-Moscou.

Além disso, Vucic tem outras armas. Em seu mandato, ele intensificou a influência em todos os níveis do poder e controla de fato as instituições, assim como quase todos os meios de comunicação.

Antes da campanha eleitoral, o presidente anunciou subsídios e os críticos o acusaram de comprar votos.

