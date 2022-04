Rússia nega massacre de civis na cidade ucraniana de Bucha

O ministério da Defesa da Rússia afirmou neste domingo que as forças militares do país não mataram civis em Bucha, cidade ao noroeste de Kiev retomada recentemente pelo exército ucraniano das tropas de Moscou.

"Durante o tempo em que esta localidade esteve sob controle das Forças Armadas russas nenhum morador sofreu ações violentas", afirma um comunicado.

A nota do ministério russo também insiste que as imagens de corpos nas ruas da cidade são "outra produção do regime de Kiev para os meios de comunicação ocidentais".

