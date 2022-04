PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia denuncia "massacre deliberado" de civis; Rússia bombardeia Odessa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

PAPA MALTA: Papa Francisco condena em Malta a guerra na Ucrânia

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia denuncia "massacre deliberado" de civis; Rússia bombardeia Odessa

A Ucrânia denunciou neste domingo um "massacre deliberado" de civis por parte do exército russo nas zonas que foram ocupadas nas proximidades de Kiev, em particular na localidade de Bucha, enquanto a cidade portuária estratégica de Odessa foi atacada com mísseis.

(Ucrânia conflito Rússia, 920 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

BUCHA:

Corpos dispersos na 'rua da morte' em localidade ucraniana

Após a retirada das forças russas, uma rua arborizada na localidade ucraniana de Bucha, nos arredores de Kiev, ficou repleta de corpos dispersos, até onde a vista pode alcançar.

(Ucrânia conflito Rússia, 650 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Otan e EUA denunciam "brutalidade" contra civis na Ucrânia

Estados Unidos e Otan se declararam horrorizados com as imagens de atrocidades contra civis na Ucrânia e advertiram que o recuo das tropas russas dos arredores de Kiev não representa uma retirada ou o fim da violência.

(Ucrânia EUA conflito Rússia diplomacia OTAN defesa, 520 palavras, já transmitida)

ODESSA:

Bombardeios russos acabam com a tranquilidade de Odessa

Enormes colunas de fumaça cobrem o céu. Odessa acordou neste domingo (3) com um sobressalto, o do estrondo dos bombardeios russos contra a infraestrutura deste grande porto ucraniano no Mar Negro, até agora relativamente poupado dos combates.

(Ucrânia conflito Rússia guerra, 490 palavras, já transmitida)

=== PAPA MALTA ===

VALETTA:

Papa volta a condenar a guerra na Ucrânia durante visita à Malta

O papa Francisco voltou a condenar neste domingo (3) em Malta a "guerra sacrílega" em uma Ucrânia "atormentada", um dia após a descoberta de centenas corpos de civis em uma cidade próxima a Kiev, notícia que provocou indignação internacional.

(Malta Vaticano religião conflito Rússia igreja papa Ucrânia, 650 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

SAN JOSE:

Costa Rica elege presidente com o desafio da pobreza e do desemprego

A Costa Rica elege, neste domingo (3), um presidente que enfrente a grave crise econômica que atinge uma das democracias mais estáveis e "mais felizes" da América Latina.

(CostaRica eleições governo política, 680 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BUDAPESTE:

Viktor Orban busca quarto mandato em eleições legislativas na Hungria

Após uma campanha marcada pelo início da guerra na Ucrânia, o primeiro-ministro Viktor Orban joga sua sobrevivência política nas eleições legislativas deste domingo (3) na Hungria, após 12 anos de reformas "iliberais".

(Hungria eleições conflito Rússia política parlamento Ucrânia, 570 palavras, já transmitida)

BELGRADO:

Sérvios comparecem às urnas com a sombra da guerra na Ucrânia

Os sérvios comparecem às urnas neste domingo para uma votação em que o presidente populista Aleksandar Vucic tenta a reeleição, com a promessa de garantir a estabilidade, com a sombra da guerra na Ucrânia.

(Sérvia eleições política, 520 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

ISLAMABAD:

Primeiro-ministro do Paquistão escapa de moção de censura e consegue eleições antecipadas

O Paquistão terá eleições antecipadas para definir um novo governo, depois que o primeiro-ministro Imran Khan impediu uma tentativa da oposição de obter sua renúncia.

(Paquistão política, 530 palavras, já transmitida)

COLOMBO:

Soldados impedem protesto no Sri Lanka; governo bloqueia redes sociais

As autoridades do Sri Lanka bloquearam neste domingo o acesso às redes sociais, enquanto soldados e policiais armados impediram um protesto da oposição em Colombo contra o presidente Gotabaya Rajapaksa, em um momento de manifestações provocadas pela crise econômica no país.

(SriLanka política economia, 530 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags