Orban busca na Hungria 5º mandato em eleição que virou referendo sobre a guerra

O primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, o mais próximo que o presidente russo Vladimir Putin tem de um amigo entre os líderes da União Europeia, busca um quinto mandato no poder neste domingo em uma eleição que se tornou um referendo sobre a guerra do Kremlin com a Ucrânia.

Em toda a Europa, os líderes nacionais se uniram após a invasão da Rússia em 24 de fevereiro, prometendo armar a Ucrânia, apertar os parafusos das sanções a Moscou e reduzir a dependência do continente do gás natural russo.

Mas, em contraponto à pressa da Europa em ajudar o país, Orban prometeu resistir a todas essas medidas, centrando sua candidatura à reeleição na promessa de manter a Hungria fora da disputa - e alimentada por gás russo. Seus anúncios de campanha, contas de mídia social e programas de entrevistas na rádio estatal e na televisão pública alertam que uma derrota de Orban arrastaria o país para a guerra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O que está em jogo na eleição de hoje", escreveu Orban no Instagram no domingo, "é se a Hungria será arrastada para a guerra ou ficará de fora dela".

A questão para a aliança da Otan, liderada pelos Estados Unidos, é se Orban, o chefe de governo mais antigo da UE, é uma exceção ou um sinal de dissidência por vir.

A campanha de Orban o colocou em desacordo não apenas com a maioria dos governos do Ocidente, mas também com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky - que em uma videoconferência no final de março comparou a hesitação de Orban em ajudar a Ucrânia com os problemas mundiais de inação durante o assassinato em massa de judeus por fascistas húngaros durante a Segunda Guerra Mundial.

Dentro da Otan, Orban foi deixado de lado. A União Europeia começou a reter fundos para a Hungria, alegando que o dinheiro pode ser perdido para a corrupção - e está sob pressão dos legisladores da UE para reduzir ainda mais o financiamento se o tempo de Orban no poder continuar.

Apesar de todos os problemas que seu relacionamento com a Rússia causou com a UE, o contato de Orban não lhe rendeu uma amizade confiável em Moscou, disseram ex-funcionários do governo húngaro e diplomatas ocidentais na Rússia e na Europa.

Em fevereiro, quando os EUA alertaram que um ataque à Ucrânia era iminente, Orban voou para Moscou para se encontrar com Putin, buscando novos acordos de gás e assegurando a seus eleitores que o presidente russo não tinha intenção de invadir a Ucrânia.

Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags