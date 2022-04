Olympique de Marselha vence Saint-Étienne e retoma vice-liderança no Francês

O Olympique de Marselha recuperou a vice-liderança do Campeonato Francês ao derrotar neste domingo o Saint-Étienne por 4 a 2 fora de casa, em jogo que não pôde ter sido disputado ontem por conta da neve no gramado.

Os donos da casa saíram na frente logo aos nove minutos de jogo com Denis Bouanga, mas nos acréscimos do primeiro tempo o Olympique chegou ao empate com Dimitri Payet, de pênalti.

No segundo tempo, o Olympique conseguiu a virada com gol contra de Timothée Kolodziecziak, aos 15 minutos. Aos 23, Bamba Dieng fez o terceiro, de pênalti, e Amine Harit marcou o quarto aos 28.

Aos 41, Saint-Étienne ainda fez mais um com Lucas Gourna-Douath, mas já era tarde para uma reação.

Com a vitória, o Olympique de Marselha chega aos 56 pontos, nove atrás do líder Paris Saint-Germain, que hoje recebe o Lorient (16º), e abre três pontos sobre o Rennes (3º), que ontem empatou com o Nice (5º).

Em outro jogo deste domingo, o Estrasbourg venceu o Lens por 1 a 0 e subiu para a quarta posição na tabela. O gol da vitória foi marcado por Ludovic Ajorque, de pênalti.

Por sua vez, o Monaco derrotou o Metz (19º) por 2 a 1 e continua na briga por vaga nas competições europeias. O time do principado subiu para sexto na tabela, a quatro pontos de Strasbourg e Nice.

Já o Nantes (8º) venceu o Clermont-Ferrand (17º) por 2 a 1, enquanto o Troyes (15º) bateu o Reims (13º) por 1 a 0 e o Brest (12º) derrotou o Montpellier (11º) por 2 a 1.

Programação e resultados da 30ª rodada do Campeonato Francês

- Sábado:

Nice - Rennes 1 - 1

Lille - Bordeaux 0 - 0

- Domingo:

Strasbourg - Lens 1 - 0

Metz - Monaco 1 - 2

Clermont-Ferrand FC - Nantes 2 - 3

Troyes - Reims 1 - 0

Montpellier - Brest 1 - 2

Saint-Etienne - Olympique de Marselha2 - 4

Lyon - Angers

(15h45) PSG - Lorient

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 65 29 20 5 4 59 27 32

2. Olympique de Marselha 56 30 16 8 6 49 29 20

3. Rennes 53 30 16 5 9 64 29 35

4. Strasbourg 51 30 14 9 7 51 32 19

5. Nice 51 30 15 7 8 40 24 16

6. Monaco 47 30 13 8 9 45 31 14

7. Lille 47 30 12 11 7 38 35 3

8. Nantes 45 30 13 6 11 39 33 6

9. Lens 44 30 12 8 10 45 40 5

10. Lyon 42 29 11 10 8 40 37 3

11. Montpellier 41 30 12 5 13 44 42 2

12. Brest 38 30 10 8 12 38 44 -6

13. Reims 36 30 8 12 10 32 32 0

14. Angers 32 29 8 8 13 32 41 -9

15. Troyes 32 30 8 8 14 28 42 -14

16. Lorient 28 29 6 10 13 24 43 -19

17. Clermont-Ferrand FC 28 30 7 7 16 30 54 -24

18. Saint-Étienne 27 30 6 9 15 31 55 -24

19. Metz 23 30 4 11 15 27 54 -27

20. Bordeaux 23 30 4 11 15 38 70 -32

