Macron: Autoridades russas terão que responder por esses crimes (na Ucrânia)

O presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou neste domingo, 3, as notícias de que soldados ucranianos encontraram dezenas de civis mortos após a retomada da cidade de Bucha, perto de Kiev, no sábado, 2. Em um post no Twitter, ele destacou que "as autoridades russas terão que responder por esses crimes".

"As imagens que nos chegam de Bucha, uma cidade libertada perto de Kiev, são insuportáveis. Nas ruas, centenas de civis foram assassinados covardemente. Minha compaixão pelas vítimas, minha solidariedade com os ucranianos", escreveu.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, também se manifestou neste domingo sobre o que ele afirma ser "abusos maciços cometidos por forças russas em cidades ucranianas que ocuparam nas últimas semanas". "Condeno veementemente tais atos que constituem, se confirmados, crimes de guerra. Trabalharemos, em conjunto com nossos parceiros, as autoridades ucranianas e as jurisdições internacionais competentes, em particular o Tribunal Penal Internacional, para garantir que esses atos não fiquem impunes e que os responsáveis "sejam julgados e condenados", disse, em declaração divulgada nesta tarde.

Le Drian ainda pontuou que a "pressão econômica e internacional mais forte possível deve ser mantida e reforçada sobre a Rússia para obrigar as autoridades russas a encerrarem a guerra", uma vez que o "custo humano e impacto humanitário são cada vez mais graves".

