Líderes rivais no Sudão do Sul assinam acordo militar

Os dois líderes rivais do Sudão do Sul assinaram, neste domingo (3), um acordo sobre uma disposição militar chave do frágil acordo de paz de 2018, após mediação do vizinho Sudão, segundo um jornalista da AFP.

O presidente Salva Kiir e seu rival, o vice-presidente Riek Machar, concordaram em formar um comando unificado das forças armadas.

Especificamente, o acordo prevê uma divisão de postos de comando no exército, na polícia e nas forças de segurança nacional e deve desbloquear a aplicação do acordo de paz de 2018 para encerrar cinco anos de guerra civil.

"A paz é uma questão de segurança e hoje (atingimos) um marco importante", disse Martin Abucha, que assinou o acordo em nome do partido de oposição SPLM/A-IO de Machar.

"Trata-se de informar ao mundo inteiro que somos pela paz e que todos devemos trabalhar por ela", acrescentou Tut Gatluak, conselheiro de segurança do presidente Kiir.

Desde sua independência do Sudão em 2011, o país vivenciou violência político-étnica e instabilidade crônica, o que o impediu de se recuperar da sangrenta guerra civil que deixou quase 400 mil mortos e quatro milhões de deslocados entre 2013 e 2018.

