Líder talibã proíbe o cultivo de papoula no Afeganistão

O líder supremo do Talibã ordenou, neste domingo (3), a proibição do cultivo no Afeganistão da papoula, planta da qual são extraídos ópio e heroína, alertando que as autoridades destruiriam quaisquer plantações descobertas e puniriam os responsáveis.

O Afeganistão é de longe o maior produtor mundial de papoula, e a produção e exportação cresceram consideravelmente nos últimos anos.

"Todos os afegãos estão agora informados, o cultivo da papoula está estritamente proibido em todo o país", indica um decreto do líder talibã, Hibatullah Akhundzada.

"Em caso de violação do decreto, o cultivo será imediatamente destruído e os culpados tratados de acordo com a sharia", a lei islâmica, indica o texto.

Entre 80% e 90% da heroína e do ópio do mundo vêm do Afeganistão, segundo a ONU.

A área dedicada a essa cultura bateu recorde em 2017 com 250 mil hectares, quatro vezes mais do que na década de 1990.

