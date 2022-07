Inter bate Juventus em Turim; Napoli vence e pressiona Milan

A Inter de Milão venceu o clássico contra a Juventus neste domingo por 1 a 0 em Turim e se manteve firme na luta pelo título do Campeonato Italiano.

O gol da vitória 'nerazzurri' foi marcado pelo turco Hakan Calhanoglu, de pênalti, aos 50 minutos do primeiro tempo.

A penalidade foi apontada pelo árbitro com o auxílio do VAR, que viu Álvaro Morata derrubar o holandês Denzel Dumfries dentro da área da 'Juve'.

Na primeira tentativa, Calhanoglu bateu e o goleiro Szczesny defendeu, mas o juiz mandou voltar porque a defesa 'bianconera' invadiu a área. Na segunda cobrança, o meia-atacante turco não falhou e colocou a Inter na frente.

Com a derrota, a Juventus se afasta dos líderes do Campeonato Italiano e permanece na quarta colocação, com 59 pontos, cinco à frente da Roma.

Já a Inter de Milão se mantém em terceiro, com 63 pontos, três atrás de Milan, que ainda joga na rodada, e Napoli, que hoje assumiu a liderança provisória ao derrotar a Atalanta fora de casa por 3 a 1.

Lorenzo Insigne, de pênalti, abriu o placar para os napolitanos aos 14 minutos do primeiro tempo. Aos 37, Matteo Politano ampliou.

Na segunda etapa, Marten de Roon descontou para a Atalanta aos 13 minutos, mas Eljif Elma fez o terceiro do Napoli aos 36 e deu números finais à partida.

Amanhã, o Milan recebe o Bologna em San Siro e retomará a ponta da tabela caso consiga pelo menos um empate.

Por sua vez, a Roma venceu fora de casa a Sampdoria por 1 a 0 com gol do armênio Henrik Mkhitaryan e passou a ver mais de perto o G4.

O time comandado pelo português José Mourinho ainda disputa com Lazio (6º) e Atalanta (7º) e Fiorentina (8º) uma das duas vagas na Liga Europa da próxima temporada.

Mais cedo, a Fiorentina bateu o Empoli por 1 a 0 com gol do argentino Nicolás González.

A 'Viola', que ainda tem um jogo adiado a cumprir contra a Udinese (27 de abril), não disputa uma competição europeia desde a temporada 2015-16 (Liga Europa).

Já a Udinese goleou o Cagliari por 5 a 1 em casa e subiu para 14º na tabela.

Os visitantes saíram na frente com gol do brasileiro naturalizado italiano João Pedro aos 33 minutos do primeiro tempo. Cinco minutos depois, foi a vez do brasileiro Rodrigo Becão (ex-Bahia) marcar e empatar para os donos da casa, que conseguiram a virada ainda antes do intervalo, com o português Beto.

Na segunda etapa, o time de Udine construiu a goleada com mais dois gols de Beto e um do argentino Nahuel Molina.

Programação e resultados da 31ª rodada do Campeonato Italiano

- Sábado:

Spezia - Unione Venezia 1 - 0

Lazio - Sassuolo 2 - 1

Salernitana - Torino 0 - 1

- Domingo:

Fiorentina - Empoli 1 - 0

Atalanta - Napoli 1 - 3

Udinese - Cagliari 5 - 1

Sampdoria - Roma 0 - 1

Juventus - Inter 0 - 1

- Segunda-feira:

(13h30) Hellas Verona - Genoa

(15h45) Milan - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 66 31 20 6 5 56 23 33

2. Milan 66 30 20 6 4 56 29 27

3. Inter 63 30 18 9 3 63 24 39

4. Juventus 59 31 17 8 6 47 27 20

5. Roma 54 31 16 6 9 51 35 16

6. Lazio 52 31 15 7 9 60 46 14

7. Atalanta 51 30 14 9 7 52 34 18

8. Fiorentina 50 30 15 5 10 49 38 11

9. Sassuolo 43 31 11 10 10 56 51 5

10. Hellas Verona 42 30 11 9 10 55 47 8

11. Torino 38 30 10 8 12 35 30 5

12. Udinese 33 29 7 12 10 41 47 -6

13. Bologna 33 29 9 6 14 32 44 -12

14. Empoli 33 31 8 9 14 41 56 -15

15. Spezia 32 31 9 5 17 32 54 -22

16. Sampdoria 29 31 8 5 18 39 52 -13

17. Cagliari 25 31 5 10 16 29 59 -30

18. Genoa 22 30 2 16 12 23 47 -24

19. Unione Venezia 22 30 5 7 18 25 55 -30

20. Salernitana 16 29 3 7 19 22 66 -44

