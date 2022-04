Coreia do Norte acusa o Sul de declarações "imprudentes"

A Coreia do Norte criticou neste domingo o ministro da Defesa da Coreia do Sul por comentários que classificou de "imprudentes" sobre a capacidade de Seul de atacar Pyongyang, ao mesmo tempo que advertiu para represálias contra o país vizinho.

O ministro da Defesa da Coreia do Sul, Suh Wook, afirmou na sexta-feira que o exército do país possui mísseis com "capacidade de atingir com velocidade e precisão qualquer alvo na Coreia do Norte".

A declaração motivou uma crítica de Kim Yo Jong, irmã e conselheira do líder norte-coreano, Kim Jong Un.

"Sua retórica imprudente e desmedida sobre 'ataques preventivos' piorou ainda mais as relações intercoreanas e a tensão militar na península coreana", disse à agência de notícias oficial KCNA.

"A Coreia do Sul poderia enfrentar uma grave ameaça devido aos comentários imprudentes de seu ministro da Defesa (...) A Coreia do Sul deve se disciplinar se deseja evitar um desastre", acrescentou Kim.

O secretário do comitê central do partido que governa a Coreia do Norte, Pak Jong Chon, advertiu para represálias em caso de ataque.

"Nosso exército direcionará de maneira impiedosa toda sua força militar para destruir os principais alvos em Seul", declarou, sem especificar os alvos.

A disputa acontece no momento em que Pyongyang retoma os testes armamentistas, apesar das sanções internacionais contra o país, incluindo o lançamento de um míssil balístico intercontinental de pleno alcance pela primeira vez desde 2017.

