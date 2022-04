Ataque a tiros deixa mortos e feridos na Califórnia

Seis pessoas morreram e pelo menos nove ficaram feridas em Sacramento, Califórnia, em um ataque a tiros na manhã deste domingo, 3, informou a polícia local.

A polícia forneceu poucos detalhes sobre as circunstâncias do ataque, mas disse em um tweet que "uma grande presença policial permanecerá no local e a cena permanece ativa".

Autoridades pediram que moradores evitem a área do ataque, no centro da cidade, onde se concentram restaurantes e bares.

Um vídeo postado no Twitter mostra pessoas correndo pela rua enquanto o som de vários tiros pode ser ouvido ao fundo.

Berry Accius, um ativista comunitário, disse que chegou ao local logo após o tiroteio. "A primeira coisa que vi foram vítimas. Eu vi uma jovem com muito sangue no corpo, uma garota tirando vidro do próprio corpo, uma jovem gritando ‘eles mataram minha irmã' e uma mãe correndo e gritando ‘onde está meu filho? meu filho foi baleado?’".

