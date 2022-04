Após título em Miami, Swiatek desiste de participar do WTA 500 de Charleston

A polonesa Iga Swiatek, que ontem foi campeã do Masters 1000 de Miami, anunciou neste domingo que não vai participar do WTA 500 de Charleston (Estados Unidos) para se recuperar de uma lesão no braço.

Com o título em Miami, Swiatek se tornou a única tenista a vencer os três primeiros torneios WTA 1000 da temporada, após as vitórias em Doha e em Indian Wells.

"Sinto muito, mas depois da maratona de três torneios nos quais joguei até a final, tenho uma lesão inofensiva no braço. Não é grave, mas preciso descansar", disse a polonesa.

A tenista, que esperava começar a temporada de saibro em Charleston, se tornará a número 1 do mundo na segunda-feira, após a surpreendente aposentadoria da australiana Ashleigh Barty aos 25 anos.

O WTA 500 de Charleston terá quatro das dez melhores jogadoras do ranking feminino: Aryna Sabalenka (5º), Paula Badosa (6º), Karolina Pliskova (8º) e Ons Jabeur (10º).

