Alcaraz bate Casper Rudd e se torna o campeão mais jovem do Masters 1000 de Miami

O espanhol Carlos Alcaraz derrotou neste domingo o norueguês Casper Ruud e se tornou o campeão mais jovem da história do Masters 1000 de Miami.

Aos 18 anos e 11 meses, Alcaraz bateu Ruud por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4, para conquistar seu primeiro título na carreira. O jovem tenista é também o primeiro espanhol a vencer o torneio de Miami.

Entre todos os torneios Masters 1000, Alcaraz é o terceiro mais jovem a ser campeão, depois do americano Michael Chang (vencedor em Toronto em 1990 aos 18 anos e 157 dias) e o espanhol Rafael Nadal (vencedor em Monte Carlo em 2005 aos 18 anos e 318 dias).

Mais experiente, Ruud, número 8 no ranking da ATP, também fazia sua estreia em uma final de Masters 1000.

O norueguês começou na frente e chegou a abrir 3 a 0 no primeiro set com uma quebra de serviço.

Ao longo do jogo, Alcaraz conseguiu se recuperar e empatar em 4 a 4. Aproveitando-se de sua direita demolidora e suas habituais deixadinhas na rede, ele fechou o set em 7-5.

A confiança então mudou de lado e no segundo set foi a vez de Rudd começar com desvantagem de 3 a 0 no placar.

O norueguês apostou suas últimas fichas ao quebrar o serviço de Alcaraz no quarto game, antes de ser atendido com dores nas costas.

Mas depois da pausa, o espanhol voltou a dominar a partida e fechou o jogo com um 6-4 no segundo set.

