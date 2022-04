Acordo sobre o programa nuclear iraniano está próximo, afirma Teerã

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, declarou neste domingo que um acordo para salvar o pacto de 2015 entre Teerã e as grandes potências sobre o programa nuclear do país está "próximo".

"Estamos próximos de um acordo nas negociações", declarou Amir Abdollahian durante uma conversa telefônica com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, segundo um comunicado do ministério iraniano.

"Transmitimos ao lado americano, por meio do negociador da União Europeia (UE), nossas propostas sobre as questões pendentes, e agora a bola está no lado dos Estados Unidos", afirmou o diplomata iraniano.

Guterres enfatizou a importância das negociações em Viena e disse esperar que os dois lados cheguem a um acordo o mais rápido possível, segundo o comunicado oficial iraniano.

O acordo de 2015, assinado pelo Irã de um lado e Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia do outro, estabeleceu limites rígidos ao programa nuclear de Teerã, para que não desenvolvesse uma arma atômica, em troca da suspensão das sanções econômicas.

Mas o pacto perdeu a validade quando o governo dos Estados Unidos, sob a presidência, abandonou o acordo em 2018. Como resposta, o Irã deixou de respeitar várias restrições que havia aceitado.

O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer retornar ao pacto, desde que Teerã volte a cumprir seus compromissos.

