Toda a região de Kiev foi 'libertada'

Os ucranianos recuperaram o controle de toda a região de Kiev depois que as forças russas se retiraram de cidades importantes perto da capital, anunciou a vice-ministra da Defesa ucraniana, Ganna Maliar.

As localidades de "Irpin, Bucha, Gostomel e toda a região de Kiev foram libertadas do invasor", disse Maliar no Facebook.

Todas essas cidades foram devastadas pelos combates que ocorreram após o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

Os ucranianos declararam na segunda-feira que reconquistaram Irpin, em mãos russas desde o final de fevereiro.

E os jornalistas da AFP puderam entrar em Bucha neste sábado, também recentemente "libertada" e que estava inacessível à imprensa há quase um mês.

As forças russas estão operando uma "retirada rápida" das regiões de Kiev e Cherniguiv, no norte da Ucrânia, com o objetivo de redistribuir suas forças no leste e sul, segundo o governo ucraniano.

