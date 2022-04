Toda a região de Kiev foi 'libertada' (vice-ministra ucraniana da Defesa)

Os ucranianos recuperaram o controle de toda a região de Kiev depois que as forças russas se retiraram de cidades importantes perto da capital, anunciou a vice-ministra da Defesa ucraniana, Ganna Maliar.

As localidades de "Irpin, Bucha, Gostomel e toda a região de Kiev foram libertadas do invasor", disse Maliar no Facebook.

bur-bds/fjb/mr

