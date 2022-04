Rennes empata com o Nice e sobe para vice-liderança do Campeonato Fracês

O Rennes assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Francês ao conseguir um empate em 1 a 1 como visitante contra o Nice neste sábado, pela 30ª rodada.

Andy Delort colocou os donos da casa na frente aos 23 minutos do segundo tempo, mas Martin Terrier deixou tudo igual dez minutos depois.

Terrier assumiu a artilharia da competição ao lado o atacante Wissam Ben Yedder, do Monaco, com 17 gols.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o empate, o Rennes fica em segundo na tabela com os mesmos 53 pontos do Olympique de Marselha, levando a melhor no saldo de gols, e se mantém dois à frente do Nice, quarto colocado.

O Olympique enfrentaria neste sábado o Saint-Étienne (18º), mas o jogo foi adiado por conta do mau tempo e será realizado amanhã.

Programação e resultados da 30ª rodada do Campeonato Francês:

- Sábado:

Nice - Rennes 1 - 1

Lille - Bordeaux

- Domingo:

(08h00) Strasbourg - Lens

(10h00) Metz - Monaco

Clermont-Ferrand - Nantes

Troyes - Reims

Montpellier - Brest

Saint-Etienne - Olympique de Marselha

(12h05) Lyon - Angers

(15h45) PSG - Lorient

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 65 29 20 5 4 59 27 32

2. Rennes 53 30 16 5 9 64 29 35

3. Olympique de Marselha 53 29 15 8 6 45 27 18

4. Nice 51 30 15 7 8 40 24 16

5. Strasbourg 48 29 13 9 7 50 32 18

6. Lille 46 29 12 10 7 38 35 3

7. Monaco 44 29 12 8 9 43 30 13

8. Lens 44 29 12 8 9 45 39 6

9. Nantes 42 29 12 6 11 36 31 5

10. Lyon 42 29 11 10 8 40 37 3

11. Montpellier 41 29 12 5 12 43 40 3

12. Reims 36 29 8 12 9 32 31 1

13. Brest 35 29 9 8 12 36 43 -7

14. Angers 32 29 8 8 13 32 41 -9

15. Troyes 29 29 7 8 14 27 42 -15

16. Lorient 28 29 6 10 13 24 43 -19

17. Clermont-Ferrand 28 29 7 7 15 28 51 -23

18. Saint-Étienne 27 29 6 9 14 29 51 -22

19. Metz 23 29 4 11 14 26 52 -26

20. Bordeaux 22 29 4 10 15 38 70 -32

bds/mcd/cb

Tags